"Доставка піхоти": ЗС РФ відправляють солдат на штурми в "абсолютно неочікуваний" спосіб

Російська армія посилає власних військовослужбовців штурмувати українські позиції, застосовуючи "абсолютно неочікувані" засоби доставки солдатів на поле бою.

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Про це "Суспільному" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Вони на всьому їдуть зараз. У них велика кількість зовсім різної імпровізованої техніки. Очевидно, що електросамокат — це не по полю, а скоріше по дорозі, але в принципі вони використовують усе. І чим більше часу, тим більше різних засобів абсолютно неочікуваних для зони бойових дій", — сказав Трегубов.

Він уточнив, що бійці ОСУВ "Хортиця" бачили атаку росіян на 40 мотоциклах на Лиманському напрямку, а також спроби атак на багі, електросамокатах та танках Т-55, які були спеціально переобладнані для доставки піхоти на позиції.

Військові ЗС РФ з самокатами Фото: З відкритих джерел

"Хоча Т-55 — це дуже старезний танк, реально дуже старезний. Вони використовують дуже різні засоби доставки піхоти на позиції, бо вони експериментують, як пройти українські дрони", — пояснив Трегубов.

За його словами, подібними "винаходами" ЗС РФ намагається компенсувати брак бронетехніки.

"В них справді почав закінчуватись транспорт, це є такий факт, що у них із технікою почались проблеми. Видно це в першу чергу не по імпровізованому транспорту, а по більш активному застосуванню цивільних автомобілів — раніше у них такого не було. Але ми теж бачимо, що вони намагаються використовувати все", — зазначив Трегубов.

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що росіянам не вдається повноцінно замінити бронетехніку.

"Спроби просуватись на імпровізованих транспортних засобах не дуже працюють. Це, скоріше, від відчаю. Вони, скажімо, шукають ключ до поля бою. Поки не знаходять", — наголосив Трегубов.

Нагадаємо, на Донеччині російський танк заплутався у колючому дроті та заглох.

Фокус також писав про те, як бійці ЗСУ підірвали російський "Солнцепек" за 25 км від фронту.