Вистежили між кущами: бійці ЗСУ підірвали російський "Солнцепек" за 25 км від фронту (відео)

413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" застосував дрони для вистежування та знешкодження вогнеметної системи Збройних сил Російської Федерації ТОС-1А "Солнцепек". Російський екіпаж не зміг замаскувати установку, яка перебувала за 25 км від фронту.

Related video

Про вдале застосування дронів на фронті, яке показали бійці 413 ОББС Сил безпілотних систем ЗСУ, командування розповіло на сторінці Facebook.

Командування СБС повідомило, що російську ТОС-1А "Солнцепек", яка стріляє термобаричними боєприпасами на 6 км, виявили у лісопосадці. На відео, знятому розвідувальним дроном 413 ОББС, бачимо установку, яка стоїть між деревами та кущами, вкрила маскувальною сіткою. Наступні кадри показують цю ж місцевість, але з висоти сотні метрів. У якийсь момент "Солнцепек" вибухає: бачимо стовп диму та вогню, який здіймається над деревами. На останніх секундах запису з'являються російські солдати, які ворушаться в районі влучання.

Коли саме відбулось полювання російську важку вогнеметну установку і де саме це сталось, у дописі командування не вказано.

"Оператори 413 ОББС "Рейд" СБС виявили та завдали точний удар по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", яку окупанти намагалися сховати в посадці за 25 км від лінії фронту", — ідеться у дописі СБС та 413 батальйону.

Дрони на фронті — деталі

Зазначимо, Фокус писав про роботу іншого підрозділу СБС, який успішно застосовує дрони на фронті. Про деталі роботи 412 батальйону безпілотних систем Nemesis розповів боєць Олексій "Мутний" Василюк. Військовий пояснив, що цілями безпілотників його підрозділу є бронегрупи ЗС РФ, гармати, САУ, інша військова техніка противника. Одна з важливих цілей, за якою полює підрозділ — це засоби протиповітряної оборони, уточнив Олексій. Крім того, у мережі є приклад вдалого відпрацювання по ТОС-1А "Солнцепек". Важку вогнеметну установку підірвали в районі Селидового на Покровському напрямку.

Тим часом командування повідомило про інші деталі роботи 412 батальйону. Зокрема, Nemesis одним з перших дронами підірвав північнокорейську САУ "Коксан". Згідно з підрахунками СБС, третина знищених установок даного типу — заслуга цього підрозділу.

10 лютого підполковник ЗСУ Сергій Місюра повідомив, що Україна створила аналог ТОС-1А "Солнцепек". Зі слів офіцера, установка називається "Сівалка-ВМ8" і здатна зробити залп з 10 ракет на відстань до 10 км.

Нагадуємо, в грудні видання Forbes розповіло про дробовики, якими бійці ЗСУ збивають на фронті дрони ЗС РФ. Тим часом у січні інженери проєкту Brave1 повідомили про безпілотники на оптоволокні, які не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби.