"Iнновація, що найбільш вражає": дрони ЗСУ з двома дробовиками відстрілюють російські БПЛА, — Forbes

Дріб не має сили гвинтівкового патрона. Але широкий розкид пострілу збільшує ймовірність попадання. І може знадобитися всього кілька дробин, щоб значно пошкодити дрон.

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Дедалі більше жителів України полюють на російські дрони за допомогою власних дронів. Дедалі більше українських дронів уражають російські в повітрі або скидають на них сітки зверху. Новітня інновація, можливо, вражає найбільше: у неї два дробовики. Про це написав OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа в соцмережі X.

Раніше з'являлися українські та російські безпілотні розробки з прикріпленою зброєю, але дрони з двома дробовиками, мабуть, явище нове. "Фундація Допомоги Захисникам України" збирає кошти на купівлю більшої кількості дронів-вінчестерів.

Конструкція зрозуміла. Дріб не має сили гвинтівкового патрона. Але широкий розкид дробового пострілу збільшує ймовірність влучання. І може знадобитися всього кілька дробин, щоб значно пошкодити дрон.

Недарма під час нещодавньої паніки у США через появу дронів сенатор штату Вайомінг Чарльз Скотт висловив думку про те, що "можливо, дробовик буде відповідною законною зброєю проти дронів".

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ЗСУ вперше показали, як їхні дрони-вінчестери дробом збивають ворожі дрони (відео)

Українські та російські піхотні взводи все частіше йдуть у бій з хоча б одним дробовиком. Коли дробовиків не вистачає, деякі військові просять волонтерів на батьківщині надіслати цивільні моделі, про це пише Forbes.

Але навіть якщо піхота достатньо озброєна дробовиками, у них може бути лише кілька секунд після виявлення дрона, що наближається, щоб прицілитися і збити його. Встановивши спарені дробовики на дрони, бійці ЗСУ можуть відстежувати російські дрони в повітрі — задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі.

Нагадаємо, що 810-та бригада морської піхоти РФ залишає фронт під Курськом.

Також повідомлялося про те, наскільки ефективні на фронті установки ЗУ-23.