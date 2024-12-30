"Самая впечатляющая инновация": дроны ВСУ с двумя дробовиками отстреливают российские БПЛА, — Forbes

Дробь не обладает силой винтовочного патрона. Но широкий разброс выстрела увеличивает вероятность попадания. И может потребоваться всего несколько дробин, чтобы значительно повредить дрон.

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Все больше жителей Украины охотятся з российскими дронами с помощью собственных дронов. Все больше украинских дронов поражают российские в воздухе или сбрасывают на них сетки сверху. Новейшая инновация, возможно, самая впечатляющая: у нее два дробовика. Об этом написал OSINT-аналитик Эндрю Перпетуа в соцсети X.

Прежде появлялись украинские и российские беспилотные разработки с прикрепленным оружием, но дроны с двумя дробовикам, по-видимому, явление новое. " Фундація Допомоги Захисникам України" собирает средства на покупку большего количества дронов-винчестеров.

Конструкция понятная. Дробь не обладает силой винтовочного патрона. Но широкий разброс дробового выстрела увеличивает вероятность попадания. И может потребоваться всего несколько дробин, чтобы значительно повредить дрон.

Недаром во время недавней паники в США из-за появления дронов сенатор штата Вайоминг Чарльз Скотт высказал мнение о том, что "возможно, дробовик будет подходящим законным оружием против дронов".

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ВСУ впервые показали, как их дроны-винчестеры дробью сбивают вражеские дроны (видео)

Украинские и российские пехотные взводы все чаще идут в бой с хотя бы одним дробовиком. Когда дробовиков не хватает, некоторые военные просят волонтеров на родине прислать гражданские модели, об этом пишет Forbes.

Но даже если пехота достаточно вооружена дробовиками, у них может быть всего несколько секунд после обнаружения приближающегося дрона, чтобы прицелиться и сбить его. Установив спаренные дробовики на дроны, бойцы ВСУ могут отслеживать российские дроны в воздухе — задолго до того, как они начнут представлять опасность для войск на земле.

Напомним, что 810-я бригада морской пехоты РФ покидает фронт под Курском.

Также сообщалось о том, насколько эффективны на фронте установки ЗУ-23.