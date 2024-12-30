По словам Дэвида Экса, 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в контрнаступлении в Курской области, 155-я морская пехотная бригада, истощены после месяцев преимущественно неудачных штурмов.

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Российская 810-я бригада морской пехоты, которая четыре месяца противостояла украинскому наступлению в Курской области, вынуждена отступить для отдыха и восстановления. Бригада численностью 2500 человек перебазируется в село Плехово, расположенное неподалеку от линии фронта, от которого Силы обороны Украины отказались в середине декабря во время штурма 11-го армейского корпуса Северной Кореи. Об этом пишет Forbes.

Как отметил один из российских блогеров, военные "получили возможность отдохнуть, собрать мысли и подготовиться к следующим боям". Однако это лишь временная ротация. Плехово находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Ситуация на западном крае Курского выступа выглядит неутешительной для российских сил. 810-я морская пехотная бригада вместе со 155-й морской пехотной бригадой постоянно истощены после неудачных штурмов. По словам автора материала Дэвида Экса, 155-я бригада была уничтожена и восстановлена много раз. Они несут потери из-за украинских мин, беспилотников и артиллерийских ударов.

В декабре две батальонные группы 810-й бригады потерпели крах во время неудачного наступления на Погребки. По оценкам аналитика разведки из открытых источников Макслена, эти подразделения практически уничтожены.

Во время рождественского обстрела штаба в городе Льгов могли быть убиты или ранены члены командного состава бригады.

Россия использует подкрепление из Северной Кореи, в частности 11-й армейский корпус. Впрочем, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, четверть его личного состава уже потеряна за две недели активных боевых действий.

Несмотря на численное превосходство в соотношении 60 тысяч к 20 тысячам, российским войскам удалось захватить лишь четверть территории захваченной ВСУ Курской области. Эта медленная и изнурительная кампания свидетельствует о значительных трудностях Кремля в достижении своих целей, резюмирует автор.

Напомним, 29 декабря Associated Press писало, что ВСУ в Курской области не могут ни отступить, ни контратаковать. Из-за интенсивности боев не удается эвакуировать погибших украинских военных.

26 декабря ВСУ в Курской области взяли в плен солдата КНДР. Однако он умер от ран, полученных перед захватом в плен.