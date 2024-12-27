Северокорейского солдата, вероятно, захватили в плен бойцы Сил специальных операций во время боевого задания на территории Курской области. Командование ВСУ пока не комментирует эту информацию.

Related video

ВСУ смогли взять в плен первого северокорейского солдата. Он до этого получил ранения и несколько дней находился в тяжелом состоянии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В кратком сообщении Национальной разведки страны 27 декабря сообщили, что северокорейский боец умер от ранений, полученных перед захватом украинским спецназом.

"Мы подтвердили через союзное разведывательное агентство, что северокорейский солдат, который был захвачен 26 числа, недавно умер из-за серьезных ранений", — говорится в пресс-релизе.

Сообщение появилось через день после того, как украинское информационное издание "Милитарный" сообщило, что военный, который, вероятно, является северокорейцем, был захвачен украинскими Силами специальных операций в Курской области России.

Заявленный пленный военный КНДР Фото: t.me/the_warshal18 Фото: Соцсети

Заявляется, что группа украинских спецназовцев действовала на Курском направлении:

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задания, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", — говорилось в сообщении.

Отмечается, что пленный был ранен.

"Это вероятно первый военный из Северной Кореи, попавший в плен после того как 14 декабря 2024 года стало известно, что бойцы из КНДР вступили в бой с подразделениями Сил обороны в Курской области. В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о привлечении солдат КНДР в боях в Курской области", — написал "Милитарный".

Напомним, что 26 декабря в ВСУ рассказали, почему не берут в плен солдат из КНДР. По их словам, те имеют четкое задание "умри, или выполни".

23 декабря сообщалось, что руководство Северной Кореи само предложило отправить своих солдат воевать в Россию. Ким Чен Ын направил в РФ по меньшей мере 10 тысяч солдат.