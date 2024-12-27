Плен первого солдата КНДР: как это повлияет на ситуацию на фронте и внешнюю политику

Украинские военные якобы пленили первого северокорейского солдата в Курской области. Боец вскоре умер от полученных ранее травм, однако что он мог рассказать Силам обороны? Фокус рассказывает, как подтверждение наличия солдат КНДР на фронте повлияет на войну.

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В четверг, 26 декабря в сети появилось первое фото якобы северокорейского солдата, которого украинские бойцы взяли в плен в Курской области. На следующий день южнокорейское разведывательное агентство подтвердило, что Силы обороны взяли в плен раненого военного КНДР.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили факт захвата раненого северокорейского солдата и планы тщательного изучения дальнейшего развития событий", — говорится в сообщении.

Позже южнокорейское информационное агентство сообщило, что северокорейский боец умер от ран, полученных перед захватом в плен.

"Мы подтвердили через союзное разведывательное агентство, что северокорейский солдат, который был захвачен 26 числа, недавно умер из-за серьезных ранений", — говорится в пресс-релизе.

Захват солдата КНДР в плен: что это даст Украине

Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что это первый верифицированный случай захвата солдата КНДР в плен.

"Жаль, что он умер на момент захвата в плен, но есть информация, что Силы обороны Украины успели провести допрос военнопленного и получить оперативную информацию о пунктах постоянной и временной дислокации личного состава военнослужащих КНДР, которые сосредоточены в Курской области", — сказал Фокусу Снегирев.

В результате это значительно усиливает возможности украинских бойцов наносить удары по позициям северокорейских военных. Он напомнил, что был нанесен удар по командно-штабному пункту 810-й бригады морской пехоты, где кроме российских офицеров, были уничтожены и северокорейские. Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по военному колледжу в Рыльске (РФ), где северокорейские солдаты проходили обучение, курсы операторов БПЛА.

Аналитик отметил, что точечные операции против солдат КНДР набирают обороты, имеют положительную динамику. Он не исключает, что после случая захвата солдата КНДР в плен, подобного характера операций будет больше. Сейчас россияне пытаются исключить подобные сценарии. В частности, корейцам выдают так называемые документы-прикрытие, речь идет о военных билетах ВС РФ, но с подписью на корейском.

Также враг проводит определенные мероприятия для предотвращения идентификации погибших военных КНДР — сожжение тел, нанесение повреждений.

"Фактически россияне сводят на нет возможность доказательства факта присутствия военных КНДР. Россияне прекрасно понимают, что захваченный в плен военнослужащий КНДР значительно усилит дипломатические позиции Украины в моменте доказательства масштабирования боевых действий за счет третьей страны. Будет доказательная база, которую можно использовать в качестве усиления позиции Украины в моменте получения военно-технической помощи от наших западных партнеров", — пояснил Снегирев.

Зато экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что первый факт якобы захвата солдата КНДР в плен ничего не меняет. Для украинцев это любопытство, что вот наконец якобы есть подтверждение. Однако было понимание, что вроде бы пленные корейцы в Украине уже есть, но информацию о них не разглашали, возможно, они были в звании, или "очень интересные". Ступак рассказал Фокусу, что семью этого бойца могут казнить в Северной Корее, когда узнают о его плену в Украине.

"Фактически это ничего не меняет. Он скажет, например, сколько тысяч их приехало, какая задача, что-то расскажет о Северной Корее. Интересно ли нам это? Честно, нет. Для Южной Кореи да, его слова будут интересными — чем их кормят, вооружают, какое моральное состояние в корейской армии. Но для нас это ничего не даст абсолютно", — отметил Ступак.

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На вопрос, нужно ли Украине требовать от мира усиления санкций КНДР, Снегирев отметил, что эта страна и так находится под санкциями. По его мнению, Украине нужно максимум проводить работу с Южной Кореей, которая заинтересована в противостоянии с КНДР.

"ВПК Южной Кореи самый мощный в мире, входит в пятерку самых динамичных в моменте объемов продаж военного снаряжения", — отметил аналитик и добавил, что Киев мог бы использовать факт присутствия северокорейских военных на войне в моменте возможных более тесных военно-технических связей с Сеулом.

В свою очередь Ступак отметил, что американцы уже подтверждали наличие северокорейских солдат на войне. Зато сейчас будет пас в сторону администрации Трампа, когда команда новоизбранного президента придет к власти. Он считает, что тогда можно ожидать какие-то действия, однако это не будет раньше февраля — марта следующего года.

Напомним, 26 декабря в СМИ сообщили, что КНДР отправила в Россию около 11 тысяч северокорейских военнослужащих. Южнокорейские чиновники отметили, что наблюдаются признаки подготовки к дальнейшему развертыванию войск и боевой техники.

В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что вблизи границы с Сумской областью есть позиции, где в траншеях сидят подразделения корейцев. Он отметил, что их можно "кошмарить ночью", ведь они не имеют тепловизоров или приборов ночного видения.