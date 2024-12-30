"Зушки" против российских БПЛА: насколько эффективны на фронте установки ЗУ-23 (видео)

По словам бойцов ВСУ, противник увеличил высоту своих разведывательных беспилотников, из-за чего украинские зенитные FPV-дроны стали более эффективным средством борьбы с российскими БПЛА.

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Силы обороны Украины активно внедряют зенитные FPV-дроны в боевые действия, что значительно повышает эффективность борьбы с российскими разведывательными беспилотниками, такими как "Орлан" и Zala. Наряду с этим украинские защитники продолжают использовать зенитные установки ЗУ-23-2 для борьбы с дронами, однако их применение становится все более ограниченным. Об этом говорится в репортаже издания "Украинская правда".

Бойцы Силы обороны рассказали о борьбе с БПЛА противника на передовой

Украинские бойцы рассказали, что благодаря зенитным FPV-дронам удалось уничтожить сотни вражеских БПЛА. Так 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", действующая на Краматорском направлении, стала одной из первых, кто начал использовать эти беспилотники в боевых условиях.

В то же время установки ЗУ-23-2 продолжают использоваться для борьбы с дронами на высоте до 1600 метров. Однако из-за повышения высот полетов российских разведывательных аппаратов до 2500 метров, стандартные "ЗУшки" становятся менее эффективными. Именно в таких условиях зенитные FPV-дроны демонстрируют свои преимущества.

"Все упирается в дальность стрельбы, — рассказывает один из военных о работе с ЗУ-23-2 по дронам. — Если видно, что там 900, 1200, 1300, 1300, 1600 еще можем попробовать, какой-то может долетит, мы стреляем. Мы видим по засечкам, что летит два разведывательных дрона и видим один взрывается и второй. Это уже труд наших людей, которые с помощью беспилотника их сбивают", — рассказал командир зенитного расчета с позывным "Морячок"

Кроме того, зенитные установки во время боевой работы становятся мишенью для артиллерии противника, поэтому зенитные FPV еще и дают возможность избегать потерь расчета ЗУ-23.

Таким образом, внедрение зенитных FPV-дронов не только усиливает оборонительные возможности Украины, но и позволяет эффективно бороться с разведывательными дронами противника, минимизируя затраты и повышая боевые результаты.

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Напомним, в июне бойцы 93-й бригады впервые уничтожили разведывательный дрон с помощью FPV-дрона. Предварительные попытки использовать дробовики для этих целей оказались менее успешными, но позже украинские военные адаптировали данное оружие и для работы против дронов.