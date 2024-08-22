Зенитные дроны стали серьезной проблемой для вертолетов ВС РФ: эксперты раскрыли детали

По мнению аналитиков, в РФ нет централизованной программы по созданию специализированных систем РЭБ для винтокрылых машин. Это ставит российские вертолеты, в том числе Ка-52, в уязвимое положение.

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В последнее время в России все чаще высказывают опасения по поводу увеличения эффективности украинских зенитных FPV-дронов против российских вертолетов. Например, ведущий российского Telegram-канала Fighterbomber рассказал, что эти беспилотные летательные аппараты стали более результативными в поражении вертолетов, чем традиционные зенитные ракеты. Ситуацию проанализировали в своем материале эксперты из Defense Express.

В публикации отмечается, что хотя официально подтверждены только два успешных перехвата на территории Курской области, эта тема вызывает серьезное беспокойство среди военных специалистов. Как результат — поднимается вопрос о защите вертолетов с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но несмотря на активное использование систем РЭБ наземными подразделениями, их установка на вертолеты в России пока находится на уровне инициативы энтузиастов.

Уязвимости и РЭБ

Специалисты отмечают, что в РФ нет централизованной программы, в рамках которой соответствующие научные и производственные мощности были бы задействованы для создания эффективных систем РЭБ для воздушных судов. Это ставит российские вертолеты, в том числе Ка-52, в уязвимое положение.

В то же время существующие средства на вертолетах, такие как комплекс Л-370 "Витебск", предназначены для противодействия угрозам со стороны зенитных ракет и ракет "воздух-воздух". Однако эти системы неэффективны против FPV-дронов, которые используют совершенно другие принципы атаки. В результате у украинских зенитных дронов появляется окно возможностей для поражения вертолетов противника.

Дело в том, что украинские БПЛА, оснащенные продвинутыми системами, такими как машинное зрение, могут нейтрализовать работу РЭБ, поэтому в условиях отсутствия заводских систем РЭБ для российских вертолетов, это становится серьезной проблемой. Разработка таких систем требует длительного времени, что может дать Украине значительное преимущество в этом направлении.

Таким образом, украинские зенитные FPV-дроны представляют собой новую и растущую угрозу для российских вертолетов. С их способностью развивать скорость до 260 км/ч и возможностью оснащения высокотехнологичными компонентами, они могут стать серьезным препятствием для российских сил в воздушном пространстве.

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"Немыслимое событие": Рогозин раскрыл, почему украинские дроны сбивают вертолеты РФ

Напомним, 9 августа спецназовцы СБУ поразили в Курской области еще один российский вертолет с помощью FPV-дрона. Под удар попала машина Ми-8.