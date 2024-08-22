Зенітні дрони стали серйозною проблемою для вертольотів ЗС РФ: експерти розкрили деталі

На думку аналітиків, у РФ немає централізованої програми зі створення спеціалізованих систем РЕБ для гвинтокрилих машин. Це ставить російські вертольоти, зокрема Ка-52, в уразливе становище.

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Останнім часом у Росії все частіше висловлюють побоювання щодо збільшення ефективності українських зенітних FPV-дронів проти російських вертольотів. Наприклад, ведучий російського Telegram-каналу Fighterbomber розповів, що ці безпілотні літальні апарати стали більш результативними в ураженні вертольотів, ніж традиційні зенітні ракети. Ситуацію проаналізували у своєму матеріалі експерти з Defense Express.

У публікації наголошується, що хоча офіційно підтверджено тільки два успішних перехоплення на території Курської області, ця тема викликає серйозне занепокоєння серед військових фахівців. Як результат — порушується питання про захист вертольотів за допомогою комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Але попри активне використання систем РЕБ наземними підрозділами, їх встановлення на вертольоти в Росії поки що перебуває на рівні ініціативи ентузіастів.

Уразливості та РЕБ

Фахівці зазначають, що у РФ немає централізованої програми, в межах якої відповідні наукові та виробничі потужності були б залучені для створення ефективних систем РЕБ для повітряних суден. Це ставить російські вертольоти, зокрема Ка-52, в уразливе становище.

Водночас наявні засоби на вертольотах, як-от комплекс Л-370 "Вітебськ", призначені для протидії загрозам з боку зенітних ракет і ракет "повітря-повітря". Однак ці системи неефективні проти FPV-дронів, які використовують зовсім інші принципи атаки. У результаті в українських зенітних дронів з'являється вікно можливостей для ураження вертольотів супротивника.

Річ у тім, що українські БПЛА, оснащені просунутими системами, як-от машинний зір, можуть нейтралізувати роботу РЕБ, тому за умов відсутності заводських систем РЕБ для російських гелікоптерів, це стає серйозною проблемою. Розроблення таких систем потребує тривалого часу, що може дати Україні значну перевагу в цьому напрямку.

Отже, українські зенітні FPV-дрони являють собою нову і дедалі більшу загрозу для російських вертольотів. З їхньою здатністю розвивати швидкість до 260 км/год і можливістю оснащення високотехнологічними компонентами, вони можуть стати серйозною перешкодою для російських сил у повітряному просторі.

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Нагадаємо, 9 серпня спецпризначенці СБУ уразили в Курській області ще один російський вертоліт за допомогою FPV-дрона. Під удар потрапила машина Мі-8.