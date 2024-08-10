У Росії заявили, що над Курською областю збито ще один вертоліт ВКС РФ: що відомо

У Курській області нібито був збитий російський військовий вертоліт. Екіпаж, як повідомляють воєнкори, загинув.

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У суботу, 10 серпня, в Курській області РФ було знищено вертоліт ВКС Росії Ка-52. Про це повідомив автор каналу "Fighterbomber" капітан ЗС РФ Ілля Туманов.

Вертоліт Ка-52, також відомий як "Алігатор", був збитий впритул із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Екіпаж російського військового вертольота, як зазначається, загинув.

Ка-52: подробиці про "Алігатор"

Гелікоптер Ка-52 випускається в місті Арсеньєві Приморського краю і являє собою подальший розвиток Ка-50 "Чорна акула". Він є основним ударним вертольотом РФ з широким спектром озброєння. Його приблизна вартість становить 16 млн доларів США.

З "конвеєра" апарат озброєний рухомою гарматною установкою з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом у 460 пострілів, некерованими авіаційними ракетами калібру 122 і 80 мм, авіабомбами та іншим озброєнням загальною масою до 2000 кг.

Додатково на Ка-52 можуть встановлюватися багатоцільові керовані ракети, ПТРК "Штурм-ВУ", некеровані авіаційні ракети класу "повітря-земля" калібру до 240 мм і керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою "Игла-В".

Нагадаємо, 6 серпня російські воєнкори повідомили, що під час прориву кордону в Курській області було збито гелікоптер Ка-52 "Алігатор", а також знищено два тягачі з танками Т-62М і два КАМАЗи.

6 серпня воїни Центру спеціальних операцій "А" СБУ за допомогою FPV-дрона підбили над Курською областю російський вертоліт Мі-28.

Уже 9 серпня воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій Служби безпеки України вразили FPV-дроном ще один гелікоптер Збройних сил Російської Федерації в Курській області.