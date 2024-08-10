В России заявили, что над Курской областью сбит еще один вертолет ВКС РФ: что известно

В Курской области якобы был сбит российский военный вертолет. Экипаж, как сообщают военкоры, погиб.

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В субботу, 10 августа, в Курской области РФ был уничтожен вертолет ВКС России Ка-52. Об этом сообщил автор канала "Fighterbomber" капитан ВС РФ Илья Туманов.

Вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор", был сбит в упор из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Экипаж российского военного вертолета, как отмечается, погиб.

Ка-52: подробности об "Аллигаторе"

Вертолет Ка-52 выпускается в городе Арсеньеве Приморского края и представляет собой дальнейшее развитие Ка-50 "Черная акула". Он является основным ударным вертолетом РФ с широким спектром вооружения. Его примерная стоимость составляет 16 млн. долларов США.

С "конвейера" аппарат вооружен подвижной пушечной установкой с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом в 460 выстрелов, неуправляемыми авиационными ракетами калибра 122 и 80 мм, авиабомбами и другим вооружением общей массой до 2000 кг.

Дополнительно на Ка-52 могут многоцелевые управляемые ракеты, ПТРК "Штурм-ВУ", неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" калибра до 240 мм и управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя "Игла-В".

Напомним, 6 августа российские военкоры сообщили, что во время прорыва границы в Курской области был сбит вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также уничтожены два тягача с танками Т-62М и два КАМАЗа.

6 августа воины Центра специальных операций "А" СБУ при помощи FPV-дрона подбили над Курской областью российский вертолет Ми-28.

Уже 9 августа воины подразделения М2 Центра специальных операций Службы безопасности Украины поразили FPV-дроном еще один вертолет Вооруженных сил Российской Федерации в Курской области.