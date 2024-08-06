В России утверждают, что в Курской области был сбит вертолет Ка-52 и уничтожены танки Т-62М (фото)

На распространяющихся в сети фото можно увидеть разбитый вертолет, а также уничтоженные тягачи с двумя танками ВС РФ.

Related video

Российские военкоры сообщают, что во время прорыва границы в Курской области был уничтожен вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом пишет российское медиа SOTA.

Также опубликовано фото уничтоженного вертолета, которое активно распространяется в сети. На нем, как утверждается, именно тот уничтоженный "Аллигатор" в Курской области.

Уничтоженный Ка-52 Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Кроме того, как говорится в сообщении, были также уничтожены два тягача с танками Т-62М и два КАМАЗа.

Уничтоженная техника РФ Фото: SOTA

Уничтоженная техника РФ Фото: SOTA

Вертолет Ка-52: что известно

Российский разведывательно-ударный вертолет. Стоимость одной единицы составляет примерно — около 857 млн российских рублей.

Прорыв границы РФ в Курской области

Напомним, в РФ пожаловались на машины ВСУ в Курской области. Россияне заметили до десятка единиц военной техники, похожей на Humvee и Stryker, которые Украине предоставляли США. Машины будто бы ездили по дорогам в Курской области на расстоянии 6–7 км от границы. Украинское командование не комментировало ситуацию, в результате которой техника могла оказаться возле Суджи в РФ.

Также в ГУР прокомментировали ситуацию с боями в Курской области. В украинской разведке не стали официально реагировать на тему "прорыва" на российскую территорию, однако анонимный представитель ГУР в комментарии журналистам заявил, что бойцов "Русского добровольческого корпуса" там точно нет.