"Зушки" проти російських БПЛА: наскільки ефективні на фронті установки ЗУ-23 (відео)

За словами бійців ЗСУ, противник збільшив висоту своїх розвідувальних безпілотників, через що українські зенітні FPV-дрони стали більш ефективним засобом боротьби з російськими БПЛА.

Related video

Сили оборони України активно впроваджують зенітні FPV-дрони в бойові дії, що значно підвищує ефективність боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками, такими як "Орлан" і Zala. Поряд із цим українські захисники продовжують використовувати зенітні установки ЗУ-23-2 для боротьби з дронами, однак їхнє застосування стає дедалі обмеженішим. Про це йдеться в репортажі видання "Українська правда".

Бійці Сили оборони розповіли про боротьбу з БПЛА противника на передовій

Українські бійці розповіли, що завдяки зенітним FPV-дронам вдалося знищити сотні ворожих БПЛА. Так 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", що діє на Краматорському напрямку, стала однією з перших, хто почав використовувати ці безпілотники в бойових умовах.

Водночас установки ЗУ-23-2 продовжують використовуватися для боротьби з дронами на висоті до 1600 метрів. Однак через підвищення висот польотів російських розвідувальних апаратів до 2500 метрів, стандартні "ЗУшки" стають менш ефективними. Саме в таких умовах зенітні FPV-дрони демонструють свої переваги.

"Усе впирається в дальність стрільби, — розповідає один із військових про роботу із ЗУ-23-2 по дронах. — Якщо видно, що там 900, 1200, 1300, 1300, 1300, 1600 ще можемо спробувати, якийсь може долетить, ми стріляємо. Ми бачимо по засічках, що летить два розвідувальні дрони і бачимо, що один вибухає і другий. Це вже праця наших людей, які за допомогою безпілотника їх збивають", — розповів командир зенітного розрахунку з позивним "Морячок"

Крім того, зенітні установки під час бойової роботи стають мішенню для артилерії противника, тому зенітні FPV ще й дають можливість уникати втрат розрахунку ЗУ-23.

Таким чином, впровадження зенітних FPV-дронів не тільки посилює оборонні можливості України, а й дає змогу ефективно боротися з розвідувальними дронами противника, мінімізуючи витрати та підвищуючи бойові результати.

Важливо

Зенітні дрони стали серйозною проблемою для вертольотів ЗС РФ: експерти розкрили деталі

Нагадаємо, у червні бійці 93-ї бригади вперше знищили розвідувальний дрон за допомогою FPV-дрона. Попередні спроби використовувати дробовики для цих цілей виявилися менш успішними, але пізніше українські військові адаптували цю зброю і для роботи проти дронів.