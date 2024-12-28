ВСУ впервые показали, как их дроны-винчестеры дробью сбивают вражеские дроны (видео)

Дроны-винчестеры могут в полете дробью сбить другие дроны. Разработку уже используют украинские защитники.

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Украинские беспилотники, вооруженные дробовиками, оказались на удивление эффективными в борьбе с вражескими дронами, в том числе и теми, что на оптоволокне. Видео испытаний появилось 28 декабря на канале Фонда помощи защитникам Украины.

"Дрон с дробовиком!" Впервые на видео — дроны-винчестеры дробью сбивают другие дроны. Защитники Украины испытывают разработки. Оставайтесь с нами, и мы покажем еще больше эксклюзивных кадров!", — обещают в фонде.

Ранее украинские специалисты устанавливали на дроны автоматы АК-74, чтобы вести огонь по вражеской пехоте. Впрочем пока что такая разработка не получила широкого использования. Теперь же дрон вооружили дробовиком.

Напомним, что новая разработка, ракета под названием "Рута", проходит успешные испытания. Изделие стало результатом работы европейской аэрокосмической компании Destinus, основанной бизнесменом Михаилом Кокоричем, который сбежал из путинской России.

Ранее украинские ракеты-дроны "Паляница" ударили по "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу". Там производят дорогостоящие самолеты-разведчики ДРЛО А-50