Гроза для российской ПВО: чем опасна новая ракета "Рута" (фото)

Новая разработка для ВСУ представляет собой полноценную крылатую ракету, летящую со скоростью до 800 км/ч. Российские мобильные огневые группы и вертолеты не смогут ее сбить.

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Новая разработка, ракета под названием "Рута", проходит успешные испытания. Изделие стало результатом работы европейской аэрокосмической компании Destinus, основанной бежавшим из путинской России бизнесменом Михаилом Кокоричем, пишет издание Defence Express.

В начале 2024 года сообщалось, что компания усиливает ВСУ винтовыми БПЛА Lord с дальностью полета от 750 до 2000 километров. Тогда начали поставлять и "Руту", но описывали ее как реактивный дрон с дальностью поражения целей до 300 километров. Среди задач называли ударные и разведывательные миссии.

При этом "Рута" выглядит как традиционная крылатая ракета.

"Рута" стартует при помощи ракетного ускорителя

Основные компоненты "Руты" состоят из боевой части, фиксированного крыла, топливного бака, блока электроники и малогабаритного турбореактивного двигателя. Ракета стартует при помощи ракетного ускорителя, ее стоимость относительно размеров, полезной нагрузки и скорости невелика.

Разработка все равно позиционируется как дрон, способный нести разную полезную нагрузку, возвращаться и садиться на парашюте. На выставке Eurosatory 2024 демонстрировали образец с несколько иной конструкцией. Очевидно, что тогда речь шла о весе боевой части в пределах сотни килограмм.

Скорость полета "Руты" — в пределах 500-800 км/ч Фото: Милитарный

Главное преимущество и возможность "Руты" — это высокоскоростной полет в пределах 500-800 км/ч, что снижает эффективность работы российских мобильных огневых групп и полностью исключает вертолеты из перечня российского "антидронового ПВО".

Напомним, в ночь на 11 декабря украинские ракеты-дроны "Паляниця" ударили по "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу". Там производят дорогие самолеты-разведчики ДРЛО А-50.

Кроме этого, в российском Брянске 5 декабря сгорели два магистральных тепловоза. Пожар произошел в железнодорожном депо города.