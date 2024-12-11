Обеспечивали логистику оккупантов: в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, — ГУР

По данным украинской разведки, пожар произошел 5 декабря в железнодорожном депо города. Удары дронов повредили до трети российского производства, по информации представителя ГУР Андрея Юсова.

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В российском Брянске во время пожара 5 декабря сгорели два магистральных тепловоза, обеспечивавших логистические потребности российской оккупационной армии. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

По данным украинской разведки, пожар произошел 5 декабря 2024 в железнодорожном депо города, где находились два магистральных тепловоза.

"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", — отмечается в публикации.

Представитель ГУР Андрей Юсов 7 декабря в опубликованном видео на YouTube-канале Центра противодействия дезинформации и сообщил, что до трети российского производства пострадала от ударных дронов, и что в последнее время у россиян "регулярно что-то горит". Речь об НПЗ, спиртзаводах и прочих объектах.

Удары украинских дронов сказываются на работе военном потенциале РФ.

"Есть статистика, открытые данные. Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена", — уточнил Юсов.

Юсов — об ударах по военным объектам РФ

Удар дронов по нефтебазе в Брянске

В ночь с 10 на 11 декабря десять дронов нанесли удар по нефтебазе в Брянской области. СМИ опубликовали кадры, на которых виден сильный пожар.

Напомним, что также 11 декабря в Таганроге Ростовской области ракеты, возможно, атаковали авиационный научно-технический комплекс им. Бериева. В итоге сгорело больше 10 автомобилей. Повреждена котельная, из-за которой несколько домов остались без теплоснабжения.

Также сообщалось, что возросло количество жертв и раненых после обстрела российской баллистической ракетой клиники в Запорожье. Под завалами дома остаются четыре человека, спасатели проводят работы.