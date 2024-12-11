Забезпечували логістику окупантів: у Брянську згоріли два магістральні теплотяги, — ГУР

За даними української розвідки, пожежа сталася 5 грудня в залізничному депо міста. Удари дронів пошкодили до третини російського виробництва, за інформацією представника ГУР Андрія Юсова.

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У російському Брянську під час пожежі 5 грудня згоріли два магістральні теплотяги, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, пожежа сталася 5 грудня 2024 року в залізничному депо міста, де перебували два магістральні теплотяги.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об'єктів, що використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", — наголошується в публікації.

Представник ГУР Андрій Юсов 7 грудня в опублікованому відео на YouTube-каналі Центру протидії дезінформації та повідомив, що до третини російського виробництва постраждала від ударних дронів, і що останнім часом у росіян "регулярно щось горить". Мова про НПЗ, спиртзаводи та інші об'єкти. Удари українських дронів позначаються на роботі військового потенціалу РФ.

"Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена", — уточнив Юсов.

Юсов — про удари по військових об'єктах РФ

Удар дронів по нафтобазі в Брянську

У ніч із 10 на 11 грудня десять дронів завдали удару по нафтобазі в Брянській області. ЗМІ опублікували кадри, на яких видно сильну пожежу.

Нагадаємо, що також 11 грудня в Таганрозі Ростовської області ракети, можливо, атакували авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва. У підсумку згоріло понад 10 автомобілів. Пошкоджено котельню, через яку кілька будинків залишилися без теплопостачання.

Також повідомлялося, що зросла кількість жертв і поранених після обстрілу російською балістичною ракетою клініки в Запоріжжі. Під завалами будинку залишаються чотири людини, рятувальники проводять роботи.