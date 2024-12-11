Удар баллистикой по клинике Запорожья: возросло количество жертв и раненых (фото)

Под завалами дома находятся еще четыре человека, аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Количество жертв в результате ракетного удара ВС РФ по Запорожью возросло. По информации председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, погибло 6 человек, еще 22 человека получили различные ранения.

Он отметил, что ночью спасатели достали из-под завалов двух женщин. Сейчас они находятся в больнице.

"В руинах изуродованного российской ракетой здания находятся еще четыре человека", — добавил Иван Федоров.

В ГСЧС рассказали, что продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте работают все экстренные службы города, психологи ГСЧС оказывают гражданам помощь.

Ракетный удар по Запорожью: что известно

Во вторник, 10 декабря, около 15:00 Россия нанесла баллистический удар по Запорожью. Сразу после атаки было известно о трех погибших и 14 раненых, среди которых один был в тяжелом состоянии. Также была разрушена частная клиника, в многоэтажках повреждены окна и крыши, а в школе и внешкольном учреждении есть частичные разрушения.

Удар прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким и отметил необходимость увеличения ПВО.

Вечером 10 декабря сообщалось, что в ликвидации последствий ракетной атаки привлечено почти 50 спасателей ГСЧС, коммунальная спасательная служба, а также подразделения полиции и медики скорой помощи. Тогда было известно о 6 людях, которые находились под завалами. С некоторыми из них была связь.

Напомним, что 6 декабря оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Первый удар пришелся по жилому району города. Погибли 10 человек, также травмированы 22 человека, среди них трое детей — четырехмесячный младенец, а еще — 4 и 11 лет.

В результате российского ракетного удара погибли двое спортсменов-хоккеистов, которые выступали за местную команду по хоккею. Один из них был капитаном команды, другой совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью.