"Жестокий ракетный удар": Зеленский прокомментировал обстрел центра Запорожья (видео)

В Запорожской ОВА сообщили, что под завалами есть люди. Президент Владимир Зеленский предложил партнерам принять решения, которые помогут защитить жизни.

Related video

10 декабря ВС РФ ударили баллистической ракетой по центру Запорожья, разрушив частную клинику и повредив здания поблизости. Люди оказались под завалами. Обстрел Запорожья сегодня прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара России. В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. По меньшей мере 14 человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь", — отметил он.

В результате обстрела Запорожья сегодня было разрушено офисное здание, а также повреждены медицинский центр и городская застройка. Под завалами могут находиться люди. Все экстренные службы привлечены к спасению пострадавших.

Последствия обстрела Запорожья Фото: Запорожская ОВА

"Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по "петриотам", и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни", — отметил президент.

Он отметил, что вопрос только в политических решениях. В частности, речь идет о решении США, европейских лидеров и других партнеров Украины в мире. Зеленский заверил, что это может спасти тысячи жизней и "лишить смысла российский террор".

Последствия обстрела Запорожья Фото: Запорожская ОВА

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что под завалами в результате обстрела Запорожья сегодня находятся по меньшей мере восемь человек.

Последствия обстрела Запорожья Фото: Запорожская ОВА

Напомним, в Покровске уже на этой неделе прекратят газоснабжение. Причиной стали серьезные повреждения газопроводов из-за постоянных обстрелов.

Военные аналитики сообщили, что украинские артиллеристы установили рекорд на фронте.