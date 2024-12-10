"Жорстокий ракетний удар": Зеленський прокоментував обстріл центру Запоріжжя (відео)

У Запорізькій ОВА повідомили, що під завалами є люди. Президент Володимир Зеленський запропонував партнерам ухвалити рішення, які допоможуть захистити життя.

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10 грудня ЗС РФ вдарили балістичною ракетою по центру Запоріжжя, зруйнувавши приватну клініку та пошкодивши будівлі поблизу. Люди опинились під завалами. Обстріл Запоріжжя сьогодні прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару Росії. На даний час відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Щонайменше 14 людей поранені. Всім надається необхідна допомога", — зазначив він.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя сьогодні було зруйновано офісну будівлю, а також пошкоджено медичний центр і міську забудову. Під завалами можуть перебувати люди. Усі екстрені служби залучені до порятунку постраждалих.

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

"Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо "петріотів", і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя", — зауважив президент.

Він наголосив, що питання лише у політичних рішеннях. Зокрема, йдеться про рішення США, європейських лідерів та інших партнерів України у світі. Зеленський запевнив, що це може врятувати тисячі життів і "позбавити сенсу російський терор".

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що під завалами внаслідок обстрілу Запоріжжя сьогодні перебувають щонайменше вісім осіб.

Наслідки обстрілу Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у Покровську вже цього тижня припинять газопостачання. Причиною стали серйозні пошкодження газопроводів через постійні обстріли.

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