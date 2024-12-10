РФ ударила балістикою по клініці у Запоріжжі: є загиблі і поранені, під завалами люди (фото, відео)

Вдень Російська Федерація атакувала приватну клініку у центрі Запоріжжя. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі житлові будинки, офісні приміщення та автомобілі.

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У вівторок, 10 грудня, Росія завдала балістичного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще 14 — дістали поранення, один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог вчергове завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя. Прямо по самому центру міста", — сказав Федоров.

Удар по Запоріжжю: подробиці

О 15:00 була оголошена повітряна тривога у Запорізькій області. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

О 15:03 Федоров повідомив про вибух у Запоріжжі. За декілька хвилин він заявив про двох поранених і показав наслідки удару. О 15:44 очільник ОВА оновив дані щодо потерпілих.

"Щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі — це наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — написав він.

О 16:05 з'явилася інформація про трьох загиблих і пʼятьох поранених.

"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби", — зазначив Федоров.

Менш як через 10 хвилин кількість поранених зросла до 11. Одна людина перебуває у важкому стані. Очільник Запорізької ОВА уточнив, що серед постраждалих двоє лікарів.

Станом кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Нагадаємо, 6 грудня внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 10 людей, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

6 грудня ЗС РФ атакували балістикою центр Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждали ще 13 осіб.