Загинули у своїх машинах: збільшилася кількість жертв у Запоріжжі після атаки РФ

За даними МВС, ворожий удар забрав життя 10 осіб, серед яких троє дітей, включно з 4-місячним немовлям. Вісім людей загинули в авто.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи після авіаудару російськими військами, який стався ввечері 6 грудня. Трагедія забрала життя 10 осіб, серед яких вісім перебували в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24, включно з трьома дітьми — немовлям 4 місяців, а також дітьми 4 і 11 років. Про це повідомляєпресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Роботи з розбору завалів завершилися близько опівночі. На місці трагедії діяли екстрені служби та комунальні бригади.

Руйнування та розслідування

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що авіаудар зруйнував авторемонтний комплекс, пошкодив магазини, житлові будинки та інші об'єкти міської інфраструктури. Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

ЗС РФ вдарили по Запоріжжю: що відомо

Атака сталася 6 грудня близько 18:00 і завдала значної шкоди одному з районів міста, залишивши за собою десятки руйнувань і людські втрати. Очевидці розповідали, що люди горіли живцем у своїх автомобілях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бомби і ракети, якими Росія вдарила по Кривому Рогу і Запоріжжю в День Святого Миколая, дуже красномовно говорять про те, що насправді потрібно окупантам і про те, що слова росіян нічого не варті.

Нагадаємо, цього ж дня, 6 грудня, ЗС РФ атакували балістикою центр Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждали ще 13 осіб. Серед поранених — 6-річна дитина, її доправили до лікарні. Відомо про одного загиблого.