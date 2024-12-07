Погибли в своих машинах: увеличилось количество жертв в Запорожье после атаки РФ

По данным МВД, вражеский удар унес жизни 10 человек, среди которых трое детей, включая 4-месячного младенца. Восемь человек погибли в авто.

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после авиаудара российскими войсками, который произошел вечером 6 декабря. Трагедия унесла жизни 10 человек, среди которых восемь находились в автомобилях. Количество пострадавших возросло до 24, включая троих детей — младенца 4 месяцев, а также детей 4 и 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Работы по разбору завалов завершились около полуночи. На месте трагедии действовали экстренные службы и коммунальные бригады.

Разрушения и расследование

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что авиаудар разрушил авторемонтный комплекс, повредил магазины, жилые дома и другие объекты городской инфраструктуры. Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

ВС РФ ударили по Запорожью: что известно

Атака произошла 6 декабря около 18:00 и нанесла значительный урон одному из районов города, оставив за собой десятки разрушений и человеческие потери. Очевидцы рассказывали, что люди горели заживо в своих автомобилях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бомбы и ракеты, которыми Россия ударила по Кривому Рогу и Запорожью в День Святого Николая, очень красноречиво говорят о том, что на самом деле нужно оккупантам и о том, что слова россиян ничего не стоят.

Напомним, в этот же день, 6 декабря, ВС РФ атаковали баллистикой центр Кривого Рога. В результате обстрела погибли два человека, пострадали еще 13 человек. Среди раненых — 6-летний ребенок, его доставили в больницу. Известно об одном погибшем.