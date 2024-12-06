"Путину не нужен мир": Зеленский отреагировал на удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу

По словам Владимира Зеленского, россияне хотят иметь возможность бомбить и обстреливать ракетами любую страну так же, как это сейчас происходит с Украиной.

Бомбы и ракеты, которыми Россия ударила по Кривому Рогу и Запорожью в День Святого Николая, очень красноречиво говорят о том, что на самом деле нужно оккупантам и о том, что слова россиян ничего не стоят. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в вечер Святого Николая авиабомбы ударили по СТО и машинам с людьми в Запорожье, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.

Кроме того, нанесен ракетный удар по Кривому Рогу — по обычному городскому зданию, в результате которого пока известно о 17 раненых и двух погибших.

"И это только два российских удара по двум украинским городам за один день. Тысячи таких ударов, которые были сделаны Россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно Путину не нужен реальный мир, ему нужна только возможность вот так делать с любой страной — бомбами, ракетами, всем остальным насилием", — написал Зеленский.

Президент Украины объяснил, что такому террору можно противостоять только силой.

"И только благодаря силе можно установить реальный мир. Я благодарю всех, кто Украине с этим помогает! Вечная память всем жертвам российского террора!", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, вечером в пятницу, 6 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Запорожью.

К вечеру этого же дня российские оккупанты ударили баллистикой по центральной части Кривого Рога. Среди раненых — 6-летний ребенок, его доставили в больницу. Известно об одном погибшем.