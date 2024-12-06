"Путіну не потрібен мир": Зеленський відреагував на удари РФ по Запоріжжю та Кривому Рогу

За словами Володимира Зеленського, росіяни хочуть мати можливість бомбити та обстрілювати ракетами будь-яку країну так само, як це зараз відбувається з Україною.

Бомби та ракети, якими Росія вдарила по Кривому Рогу та Запоріжжю у День Святого Миколая, дуже красномовно говорять про те, що насправді потрібно окупантам та про те, що слова росіян нічого не варті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що у вечір Святого Миколая авіабомби вдарили по СТО та машинах із людьми у Запоріжжі, внаслідок чого загинуло щонайменше дев'ятеро людей.

Крім того, завдано ракетного удару по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі, внаслідок якого наразі відомо про 17 поранених та двох загиблих.

"І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день. Тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме Путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством", — написав Зеленський.

Президент України пояснив, що такому терору можна протистояти лише силою.

"І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир. Я дякую всім, хто Україні з цим допомагає! Вічна пам’ять усім жертвам російського терору!", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 6 грудня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Запоріжжю.

Надвечір цього ж дня російські окупанти вдарили балістикою по центральній частині Кривого Рогу. Серед поранених — 6-річна дитина, її доправили до лікарні. Відомо про одного загиблого.