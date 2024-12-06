11 загиблих та 30 поранених: Росія обстріляла Запоріжжя та Кривий Ріг (фото, відео)

Також в результаті атаки в Запоріжжі виникли проблеми з електроенергією, а в Кривому Розі одна людина не виходить на зв’язок.

Російські окупанти ввечері 6 листопада атакували Запорізьку область. В результаті атаки дев'ять осіб загинуло, ще 17 — поранено. Серед постраждалих є двоє дітей 4 та 11 років, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку голова Іван Федоров повідомив про двох поранених в результаті атаки, пожежу на СТО та проблеми з електроенергією. Іван Федоров зазначав, що на місця події виїхали екстрені служби.

Пізніше кількість загиблих збільшилась до трьох, а поранених — до чотирьох. Серед постраждалих було відомо про двох дітей. Потерпілі отримали осколкові поранення та травми голови. Очільник Запорізької ОВА додав, що постраждалі діти отримують допомогу медиків, а їх життю нічого не загрожує.

На момент виходу публікації відомо, що в результаті атаки на Запоріжжя загинули дев'ятеро людей. Ще сімнадцять осіб поранено, серед них — двоє дітей. Крім того, в результаті влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Атака на Кривий Ріг: що відомо

Цього ж дня, 6 листопада, ЗС РФ атакували балістикою центр Кривого Рогу. В результаті обстрілу загинуло двоє людей, постраждало ще 13 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Спершу очільник ОВА повідомляв про те, що в результаті атаки на місто загинув один чоловік. Ще 8 осіб постраждали, серед них — 6-річна дитина. Вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості.

"У лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала двоє життів. За інформацією на зараз, постраждалих – 13", — додав пізніше голова Дніпропетровської ОВА.

В Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що після ворожої атаки на зв'язок не виходить одна людина. Рятувальники продовжують обстежувати пошкоджену будівлю.

"Під завалами ймовірно перебуває 1 особа. Зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджено житлові будинки та автомобілі", — уточнили там.

Нагадаємо, 4 листопада ЗС РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 50 "шахедами". В результаті атаки на Чернігівщині уламками були пошкоджені будинки, а в Сумській області ракета впала на нежитлові приміщення.

Також зазначимо, що Росія запустила по Україні 44 ударні безпілотники. Також ворог завдав удару балістичними ракетами по об'єктах у Дніпропетровській області.