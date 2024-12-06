"Люди горіли просто в автівках": РФ обстріляла Запоріжжя, багато загиблих (фото, відео)

Попередньо, внаслідок обстрілу, загинули дев'ятеро людей, ще шестеро отримали поранення, серед них двоє дітей. У постраждалих внаслідок обстрілу зафіксовані осколкові поранення та травми голови.

Увечері в п'ятницю, 6 грудня, Збройні сили Російської Федерації завдали удар по Запоріжжю. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров.

Внаслідок атаки ворога на Запорізьку область шестеро людей зазнали поранення, серед них двоє дітей, 4 та 11 років.

Також, як повідомив Іван Федоров, загинуло 9 людей.

Внаслідок атаки палає СТО.

В деяких громадах виникли проблеми з електроенергією.

Наряди швидкої допомоги виїхали на місця уражень. На місцях влучання працюють надзвичайники.

Медзаклади міста готові до прийому поранених, наголосив Іван Федоров.

Також очільник ЗОВА поінформував, що діти, які постраждалі внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, отримують допомогу медиків. У постраждалих осколкові поранення та травми голови.

Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, російські окупанти 6 грудня ввечері вдарили балістикою по центральній частині Кривого Рогу. Серед поранених — 6-річна дитина, її доправили до лікарні. Відомо про одного загиблого.

У четвер, 5 грудня ЗС РФ атакували регіони України безпілотними апаратами типу "Шахед", а також завдали удару балістичними ракетами по Дніпропетровщині. Засобами української ППО було знищено 30 БпЛА противника.