"Люди горели прямо в машинах": РФ обстреляла Запорожье, много погибших (фото, видео)

Предварительно, в результате обстрела, погибли девять человек, еще шестеро получили ранения, среди них двое детей. У пострадавших в результате обстрела зафиксированы осколочные ранения и травмы головы.

Вечером в пятницу, 6 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров.

В результате атаки врага на Запорожскую область шесть человек получили ранения, среди них двое детей, 4 и 11 лет.

Также, как сообщил Иван Федоров, погибло 9 человек.

В результате атаки пылает СТО.

В некоторых общинах возникли проблемы с электроэнергией.

Наряды скорой помощи выехали на места поражений. На местах попадания работают чрезвычайники.

Медучреждения города готовы к приему раненых, подчеркнул Иван Федоров.

Также глава ЗОВА проинформировал, что дети, пострадавшие в результате вражеского обстрела Запорожья, получают помощь медиков. У пострадавших осколочные ранения и травмы головы.

Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, российские оккупанты 6 декабря вечером ударили баллистикой по центральной части Кривого Рога. Среди раненых — 6-летний ребенок, его доставили в больницу. Известно об одном погибшем.

В четверг, 5 декабря ВС РФ атаковали регионы Украины беспилотными аппаратами типа "Шахед", а также нанесли удар баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Средствами украинской ПВО было уничтожено 30 БпЛА противника.