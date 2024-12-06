ВС РФ ударили баллистикой по админзданию в Кривом Роге: есть пострадавшие (фото)

Среди раненых — 6-летний ребенок, его доставили в больницу. Известно о двух погибших. Из-за прилета движение транспорта в центральной части города затруднено.

Российские оккупанты 6 ноября вечером ударили баллистикой по центральной части Кривого Рога. Предварительно, целились в админздание. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Враг попал по Кривому Рогу. По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем", — написал он.

Далее Сергей Лысак сообщил, что из-за удара по Кривому Рогу погиб человек.

"Есть и пострадавшие, среди них — 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", — написал глава ОГА.

Через несколько минут в ОГА сообщили о 2 погибших. В Кривом Роге двое погибших и 8 пострадавших. Из них половина — госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.

Местное СМИ "Свои" и соцсети сообщают о повреждении жилых домов и раненых криворожанах. В городе раздаются сирены скорых.

Российские оккупанты 6 декабря дважды направляли баллистику в направлении Кривого Рога дважды. Первая — взорвалась в Криворожском районе, вторая — в Металлургическом районе в самом городе.

Напомним, что 5 декабря сообщалось, что ВС РФ атаковали регионы Украины беспилотными аппаратами типа "Шахед", а также нанесли удар баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Средствами украинской ПВО было уничтожено 30 БпЛА противника.

Также сообщалось, что российские "Шахеды" все чаще залетают на территорию Беларуси. По данным мониторинговой группы Hajun Project, белорусские власти с помощью репрессий скрывают массовую "миграцию" дронов-камикадзе из Украины.