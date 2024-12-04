Украина отправляет "шахеды" в воздушное пространство Беларуси, а не России, — исследование

По данным мониторинговой группы Hajun Project, власти Беларуси с помощью репрессий скрывают массовую "миграцию" дронов-шахедов из Украины в Беларусь. Силовики Александра Лукашенко задерживли владельца дома, камера которого сняла падение российского БПЛА.

РФ может производить все больше дронов-шахедов для обстрелов Украины, но Киев нашел способ отправить их обратно туда, откуда они летят. При этом беспилотники иранского типа "шахед" чаще залетают на территорию дружественной Кремлю Беларуси, а не возвращаются обратно. Об этом пишет Euronews.

Авторы публикации ссылаются на официальный отчет Воздушных сил Украины. На днях российские войска запустили 110 беспилотников Shahed и ложных целей по Украине. Половина была сбита, но еще 50 были "локационной потерянными". Их не сбила система ПВО и в то же время они достигли намеченных целей.

"Это значит, что они передают ложные GPS-цели этим дронам Shahed — или "Герань-2" — чтобы вынудить отклониться от курса", — пояснил Джон Харди, заместитель директора проекта Russia Program в Фонда защиты демократии.

По его словам, в этих дронах встроена система, предотвращающая глушение.

"Но то, что они делают, — как бы подкрадываются и не дают дрону знать, что цели меняются. Это обманывает его и заставляет двигаться в неправильном направлении", — объяснил он в интервью журналистам.

Такая возможность появилась благодаря усовершенствованной тактике РЭБ. По данным вашингтонского Института изучения войны, количество беспилотников-приманок, которые были "потеряны" из-за украинских радиоэлектронных помех, значительно возросло в период с октября по ноябрь.

Во время атаки 2 октября Украина напрямую сбила 78 БПЛА, а 23 были "локационной потеряны", то есть 22% от общего количества 105 запущенных дронов.

Два месяца спустя, в понедельник, 2 декабря, уже 45% российских беспилотников пропали из-за украинских помех РЭБ. Часть из них объясняется действием системы радиоэлектронной защиты "Покрова". Но это не единственная система, которую использует Украина, пояснил Харди.

"У Киева также есть системы распределенных датчиков, которые подключаются к планшетам мобильных групп по борьбе с "шахедами", с установленными на них пулеметами", — сказал он.

4 декабря в сводке Воздушных сил отмечалось, что "локационно потерянных" БПЛА было 18 из 50, то есть 36%.

Помимо того, чтобы заставить их приземлиться или "потеряться", украинская система РЭБ также может перенаправить российские беспилотники обратно в Россию или, в некоторых случаях, в дружественную Кремлю Беларусь.

Белорусская независимая мониторинговая группа Hajun Project сообщила журналистам, что "систематические полеты беспилотников в Беларусь" начались с 11 июля, с тех пор количество российских беспилотников, перенаправленных в воздушное пространство страны, растет с каждым месяцем.

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"Например, вот ежемесячные данные: июль — девять дронов, август — 12 дронов, сентябрь — 27 дронов, октябрь — 49 дронов, ноябрь — 151 дрон. 148 из них — дроны Shahed", — отметил OSINT-исследователи.

По данным Hajun Project 25 ноября в воздушное пространство Беларуси залетели 38 российских беспилотников Shahed, что стало рекордом. 3-4 декабря отмечалось, что по меньшей мере 15 российских "шехедов" оказались на территории Беларуси из Украины и РФ.

"Дроны вновь прилетели из России, пройдя "белорусский коридор", летели через Речиста, Василевичи и Гомель", — отмечается в публикации 4 декабря.

Первый такой "прилет" фиксировали в 21:32 — дрон прилетел из Брянской области и вылетел из Украины в сторону Репок (Гомельская область). Подтверждено, что 6 из 15 дронов, оказавшихся в Беларуси, были из Украины. При этом белорусскую авиацию не поднимали в воздух.

Маршрут шведов в Беларусь

По данным Hajun Project, дежурная авиация ВВС Беларуси иногда, но не всегда, все же летает на юго-восток страны, когда беспилотники массово летят в Беларусь. Но подробности не доступны общественности и часто не разглашаются.

"3 октября один из беспилотников разбился в Калинковичах. Это было зафиксировано камерой наблюдения, и видео распространили в местных чатах. На следующий день силовики (Александра) Лукашенко задержали владельца дома, камера которого сняла падение дрона", — утверждают в Hajun Project.

По данным аналитиков, это случай указывает на то, как власти Беларуси пытаются скрыть тему дронов Shahed с помощью репрессий, чтобы было как можно меньше информации.

"Поэтому есть все основания полагать, что в Беларуси было больше падений дронов, но данных об этом просто нет", — сообщили представители мониторинговой группы.

Почему дроны перенаправляют в Беларусь, а не в Россию?

"Когда вы меняете координаты этих дронов, вы делаете это постепенно. Вы не хотите говорить, что цель диаметрально противоположна тому, куда они летят. Вы как бы постепенно отклоняете их от курса", — объяснил Джон Харди.

Гражданские смартфоны

В последние несколько недель в соцсетях Украины пользователи размещали скриншоты своих местонахождений на карте с локализацией на российской или белорусской территории. В ответ Генеральный штаб выступил с предупреждением, что электронные системы, использующиеся для отражения российских воздушных атак, могут влиять на время и геолокацию в телефонах.

Советовалось отключить автоматическое обновление времени в телефоне и то, что во время воздушной тревоги точность спутниковой навигации может меняться.

Шахед

По словам Харди, россияне после начала массового производства "шахедов" внесли множество модификаций, это касается системы наведения и ударной части. В частности, добавилась система "Комета-М" — передатчик GNSS, на который не влияют системы глушения.

Вместе с тем, хотя эта система и может обнаружить попытки глушения, Украина все же использует более продвинутый спуфинг.

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