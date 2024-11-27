ВСУ подменяют координаты в "шахедах" и шлют в Беларусь: обозреватель объяснил, как это возможно

Бойцы противовоздушной обороны Украины могут перехватывать управление дронами на себя, считает Александр Коваленко. Также возможно перерезание канала с оператором и отправка дрону другого полетного задания.

В ночь на 26 ноября Россия выпустила по Украине рекордное количество "шахедов" и тогда из 188 ударных БПЛА 95 дронов были потеряны из-за активной работы средств РЭБ. Всего с 24 по 26 ноября границу с Беларусью пересекли 43 беспилотника, рассчитывали журналисты Le Monde.

Ссылаясь на источники, издание пишет, что это результат "спуфинга", то есть перехвата и подмены спутниковых координат.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Telegram-каналу "Труха" отметил, что данное предположение вполне возможно.

По его словам, существует несколько вариантов работы средств радиоэлектронной борьбы, например подавление канала, по которому дрон получает полетные задания. Скажем, прямо во время полета дрон может получать от оператора новые координаты, и БПЛА перенастраивается на новый маршрут, что является пошаговым изменением траектории полета.

Также на "шахеды" устанавливают "Старлинки" и камеры, которые позволяют в реальном времени проводить управление полетом. И в зависимости от того, что это, собственно, за управление, и происходит процесс "подавления" дрона, пояснил Александр Коваленко.

"Либо это перехват управления на себя, либо это отправка соответствующего полетного задания после перерезания самого канала с оператором. То есть оператор полностью теряет контроль над "шахедом", — отметил обозреватель.

Впрочем, наиболее вероятным является другой вариант, предположил Александр Коваленко. Возможно, не исключает эксперт, что в общем задании в случае потери контроля оператора, в БПЛА заложено возвращение на базу или какую-то "условно-безопасную" зону, в северном направлении, то есть где и находится Беларусь.

Напомним, 3 октября три ударных беспилотника типа Shahed пересекли границу Беларуси. В то время в небе был зафиксирован вертолет, на борту которого находился Александр Лукашенко.

27 сентября международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что Беларусь может быть причастна к производству иранских дронов, которые атакуют Украину.