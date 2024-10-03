"Шахеды" залетели в Беларусь, когда в небе находился вертолет с Лукашенко, — "Беларускі Гаюн"

По данным мониторинговых пабликов, три беспилотника пересекли воздушное пространство Беларуси с территории Черниговской области.

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В четверг, 3 октября, три ударных беспилотника типа Shahed пересекли границу Беларуси. В то время в небе был зафиксирован вертолет, на борту которого находился Александр Лукашенко. Об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

По данным пабликов "еРадар" и monitor, около 12:55 три иранских дрона-камикадзе "Шахед" залетели с территории Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Два из них пересекли границу в районе Новой Гуты и продолжают движение в сторону Гомеля, тогда как третий вошел через район Лоева и движется в направлении города Хойники.

"Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи (город в южной части Беларуси — ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия атаковали 15 областей Украины 105 дронами-камикадзе. ПВО сбила 78 вражеских беспилотников. По данным Воздушных сил, один беспилотник полетел в направлении Беларуси.

26 сентября "Беларускі Гаюн" также сообщал, что на территорию Беларуси залетели по меньшей мере четыре дрона-камикадзе типа Shahed. Один из дронов пересек воздушное пространство Беларуси не с территории Украины, а из РФ.