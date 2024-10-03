"Шахеди" залетіли в Білорусь, коли в небі перебував вертоліт із Лукашенком, — "Беларускі Гаюн"

За даними моніторингових пабліків, три безпілотники перетнули повітряний простір Білорусі з території Чернігівської області.

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У четвер, 3 жовтня, три ударні безпілотники типу Shahed перетнули кордон Білорусі. У той час у небі був зафіксований вертоліт, на борту якого перебував Олександр Лукашенко. Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

За даними пабліків "єРадар" та monitor, близько 12:55 три іранські дрони-камікадзе "Шахед" залетіли з території Чернігівської області України в напрямку Гомельської області Білорусі.

Два з них перетнули кордон у районі Нової Гути й продовжують рух в бік Гомеля, тоді як третій увійшов через район Лоєва і рухається в напрямку міста Хойники.

"Крім того, у небі над Білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, гелікоптер летить у Мікашевичі (місто в південній частині Білорусі — ред.)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня Росія атакувала 15 областей України 105 дронами-камікадзе. ППО збила 78 ворожих безпілотників. За даними Повітряних сил, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі.

26 вересня "Беларускі Гаюн" також повідомляв, що на територію Білорусі залетіли щонайменше чотири дрони-камікадзе типу Shahed. Один із дронів перетнув повітряний простір Білорусі не з території України, а з РФ.