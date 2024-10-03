Вибухи у 15 областях та 12 постраждалих: Росія атакувала Україну вночі, подробиці (фото)

Крім іранських дронів-камікадзе "Шахед", пуски яких здійснювалися з Приморсько-Ахтарська, Орла, Курська та окупованого Криму, загарбники також застосували авіабомби, одна з яких влучила у багатоквартирний будинок у Харкові. Командування наголошує, що один з БПЛА полетів у напрямку Білорусі.

Related video

Росія продовжує обстрілювати мирні міста України. В ніч на 3 жовтня противник знову запустив ударні дрони типу "Шахед", однак перехопити вдалось не всі. Подробицями атаки поділились в Повітряних Силах.

Загалом російські окупанти атакували Україну 105 дронами-камікадзе, які були запущені з Приморсько-Ахтарська, Орла, Курська та Криму. Збити вдалося не всі ворожі БПЛА.

"В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях", — йдеться в повідомленні.

Результати нічної атаки по Україні Фото: Повітряні сили України

В Повітряних силах додали, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Масований обстріл України 3 жовтня — наслідки в регіонах

За повідомленням КМВА, в столиці повітряна тривога тривала понад 5 з половиною годин. В повітряному просторі навколо та над Києвом уражено приблизно півтора десятка ударних безпілотників. В результаті в Деснянському районі міста зафіксовано падіння уламків. Однак наслідки виявились мінімальними — обійшлося без руйнувань, пожежі, Інформація про постраждалих не надходила.

Голова Черкаської ОВА повідомив, що в межах області вночі знищено 16 "Шахедів". Повідомлень про постраждалих нема. В результаті атаки в Черкаському районі була пожежа, яка наразі вже ліквідована.

В Хмельницькій області вночі сили ППО знищили 4 ворожих БПЛА типу "Shahed". За повідомленням голови ОВА Сергія Тюріна, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Влучань в об'єкти інфраструктури не було, а єдина пожежа наразі ліквідована.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що Кіровоградщина пережила чергову ворожу дронову атаку. В результаті постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та двері житлового будинку і кілька сусідніх гаражів.

Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БПЛА, зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Він додав, що повітряна тривога тривала майже 12 годин.

"Обійшлося без постраждалих серед людей. Уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку", — додав Пронін.

В результаті атаки в Полтавській області пошкоджені будинки Фото: Telegram

РФ атакувала вночі й Херсонську область. За інформацією голови ОВА Олександра Проскудіна, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили 3 "Shahed-131/136".

Зазнала атаки вночі й Сумська область. В ОВА зазначили, що вночі, 3 жовтня у небі над Сумщиною знищено 7 ворожих "Шахедів".

Над небом Дніпропетровської області вночі збито 7 "Шахедів". Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час повітряної тривоги зазнала ворожої атаки Івано-Франківська область. За інформацією голови ОВА Світлани Онищук, обійшлося без постраждалих.

Удар по жилому будинку у Харкові — подробиці

2 жовтня під час повітряної тривоги, в Харкові пролунали вибухи — Росія КАБами вдарила по місту. Один з ударів прийшовся на багатоповерхівку. Тоді зазначалось, що в результаті атаки постраждали 9 осіб, серед яких — 3-річна дівчинка.

Згодом кількість постраждалих збільшилась. Окрім цього, від електрики відключили пʼять будинків. У місті організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та жителів прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що в результаті атаки травми різного ступеня тяжкості дістали 12 людей. Найстаршій постраждалій 73 роки. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку, а також щонайменше 14 авто.