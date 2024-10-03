Тисячі вибитих вікон та десятеро постраждалих: наслідки удару КАБ по багатоповерхівці у Харкові (фото)

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, через російську атаку у Харкові відключили від електрики п'ять будинків. Мешканців зруйнованого та прилеглих будинків евакуюють.

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Кількість постраждалих внаслідок нічного удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові зросла до десяти осіб. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Вже десятеро постраждалих, серед яких трирічна дитина", — написав Терехов.

Наслідки удару КАБ Харків 3 жовтня Фото: Нацполіція

Він також повідомив, що у місті організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху.

"Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. ", — зазначив Терехов.

За його словами, усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що під завалами будинку можуть перебувати люди.

"Є руйнування декількох поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі ця інформація ще перевіряється", — сказав Синєгубов.

Він уточнив, що буде зроблений поквартирний обхід

"Вибити сотні, можливо, тисячі вікон. Будемо робити усе, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару", — наголосив Синєгубов.

Наслідки удару КАБ Харків 3 жовтня Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 жовтня Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці у Харкові. Удар прийшовся в один із житлових будинків між третім та четвертим поверхами.

У ніч з 1 на 2 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок цього було пошкоджено кілька приватних будинків у місті та гаражний кооператив.