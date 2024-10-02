РФ вдарила керованою авіабомбою по Харкову: зруйновано кілька приватних будинків

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ворожої атаки також зазнали руйнувань автомобілі та гаражний кооператив.

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У ніч з 1 на 2 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого було пошкоджено кілька приватних будинків у місті. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста", — написав Терехов.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харків.

Вже після 5-ї ранку Ігор Терехов уточнив, що внаслідок влучання керованої авіабомби по Харкову було пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

"На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ на території Сумської області знеструмлено три територіальні громади.

1 жовтня російські окупанти вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинули семеро цивільних осіб.