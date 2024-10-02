РФ вдарила керованою авіабомбою по Харкову: зруйновано кілька приватних будинків
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ворожої атаки також зазнали руйнувань автомобілі та гаражний кооператив.
У ніч з 1 на 2 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого було пошкоджено кілька приватних будинків у місті. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста", — написав Терехов.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харків.
Вже після 5-ї ранку Ігор Терехов уточнив, що внаслідок влучання керованої авіабомби по Харкову було пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.
"На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події", — наголосив Терехов.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ на території Сумської області знеструмлено три територіальні громади.
1 жовтня російські окупанти вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинули семеро цивільних осіб.