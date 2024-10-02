РФ вдарила авіацією по Сумщині: три громади повністю знеструмлені, — ОВА

Як зазначили в Сумській ОВА, ворог застосував безпілотники типу "шахед". Удари були спрямовані на критичну інфраструктуру регіону.

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Внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ на території Сумської області знеструмлено три територіальні громади. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки росіян знеструмлено три територіальні громади:

Шосткинську;

Глухівську;

Ямпільську.

"Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — наголосили в Сумській ОВА.

Нагадаємо, 1 жовтня Сумська районна рада оголосила примусову евакуацію дітей із 90 населених пунктів.

У цей же день російські окупанти вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинули семеро цивільних осіб.