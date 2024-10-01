Вивезуть із 90 населених пунктів: на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей

З Сумського району вивезуть неповнолітніх із батьками. Як оголосила місцева райрада, примусову евакуацію проведуть у 90 населених пунктах.

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В деяких населених пунктах Сумського району з 30 вересня почала діяти примусова евакуація дітей та їхніх батьків. Про це рішення Сумська районна рада оголосила 1 жовтня.

Як зазначається, рішення про примусове вивезення неповнолітніх з їхніми батьками чи іншими законними представниками, було прийнято керівниками Сумської обласної військової адміністрації та оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

Зазначені заходи оголосили у Білопільській та Ворожбянській міських громадах, Краснопільській та Хотинській селищних громадах, Юнаківській, Миропільській та Миколаївській сільських територіальних громадах.

Організовуватимуть евакуацію соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліція, рятувальники та військові.

Нагадаємо, із міста Глухів Сумської області станом на 22 вересня вдалося евакуювати практично третину населення, зокрема 70% дітей.

Після прориву ЗСУ в Курській області, російське командування посилило обстріли Сумщини. Українська влада оголосила евакуацію 30-тисячного Ямполя.

У серпні в Міністерстві внутрішніх справ інформували, що з Сумської області необхідно евакуювати приблизно 20 тисяч осіб.

У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій тоді ж заявляли, що український уряд готує законодавчі зміни, щоб посилити відповідальність для цивільних осіб за відмову від примусової евакуації.