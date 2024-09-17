Горять підстанції, б'ють КАБи: РФ нищить Суми за 30 км від лінії боїв під Курськом (відео)
Жителі прикордонних регіонів Сумської області залишаються без світла, зв'язку та води після чергового удару ЗС РФ, розповіли на "Радіо Свобода". Ударів побільшало з серпня, коли почався прорив в Курську область.
Російське командування посилило обстріли Сумщини після прориву в Курській області. Українська влада оголосила евакуацію 30-тисячного Ямполя. Суми та навколишні населені пункти потерпають без світла, води та зв'язку. Про ситуацію в Сумах та області кореспондентка Альона Яцина розповіла у ефірі YouTube-каналу "Радіо Свобода".
Яцина повідомила про наслідки масованих обстрілів міста Суми, які відбулись напередодні, пізно увечері 16 вересня, та зранку 17 вересня. З її слів, вона чула понад 10 вибухів, а потім перестала рахувати. З'ясувалось, що росіяни підірвали дві підстанції у обласному центрі. Місто повністю знеструмлене: працює лише кілька світлофорів і це все. Також є проблеми зі зв'язком — його немає. Вода подається не вище п'ятого поверху, описала кореспондентка ситуацію у Сумах.
Обстріл Сум 17 вересня — деталі
У ефірі "Радіо Свобода" пролунали назви інших великих населених пунктів, які останнім часом особливо сильно страждають від обстрілів ЗС РФ. Наприклад, 16 вересня росіяни вдарили по Конотопу дронами-камікадзе. Постраждав м'ясокомбінат та об'єкт інфраструктури, місто другий день поспіль без світла та зв'язку. Також російські снаряди регулярно б'ють по Глухову, Ямполю, Шостці. Зі слів кореспондентки, регіон "побив сумні рекорди" — у серпні нарахували найбільшу кількість обстрілів, від яких дістали поранення 100 людей. Також вона заперечила заяви місцевої влади, яка звітує про меншу кількість ударів РФ.
"Внаслідок ось цих атак [міста. — Ред.], які раніше були умовно мирними містами і їх не зачіпали, зараз їх росіяни просто стирають з лиця землі, зокрема Ямпіль — за допомогою КАБів", — пролунало на відео.
На карті проєкту DeepState бачимо, що відстань від Сум до лінії боїв у РФ — близько 40 км, від Ямполя та Глухова від кордону — близько 10-20 км, Конотопа — близько 80 км.
Голова Сумської ОВА Олексій Дрозденко зранку 17 вересня підтвердив удар РФ: росіяни запустили дрони-камікадзе та керовані авіабомби. Близько 10:00 посадовець написав у Telegram, що очікує поновлення електропостачання, відновили роботи водні насоси, по місту їздять маршрутки, але відсутній електротранспорт.
Зазначимо, 16 вересня у РФ оголосили евакуацію з Рильського та Хомутовського районів, розташованих навпроти Глухова та Конотопа, водночас депутат Держдуми закликав врятувати росіян, які заблоковані під Суджею. Військовий експерт Олександр Мусієнко звернув увагу на новий прорив ЗСУ в Курській області і назвав цілі, які він може мати. Серед них — розрізання російського угрупування біля річки Сейм або відтягнення російських сил від дороги, яка прямує у бік Рильська.
Нагадуємо, 16 вересня аналітики DeepState описали ситуацію в Курській області і повідомили, що українські військові оточили росіян у селі під Кореневим.