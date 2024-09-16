Прорив в Курській області: у Думі пропонують евакуювати 700 росіян на територію України (фото)

Російський політик звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо громадян РФ, які не хочуть жити у місцях бойових дій. Звернення з'явилось через добу після того, як снаряд ЗС РФ влучив у вантажівку на Донбасі, з якої роздавали допомогу співробітники МКЧХ.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повинен терміново евакуювати 90 російських сімей, які через втечу ЗС РФ опинились на підконтрольній Україні частині Курської області. Громадяни турбуються, що зненацька опинились на території, де ведуться активні бойові дії російсько-української війни. Запит до МКЧХ з'явився в Telegram-каналі депутата Держдуми Росії Дмитра Кузнєцова.

Допис Кузнєцова з'явився у мережі увечері 13 вересня. Росіянин написав, що до нього начебто звернувся священник та група родичів громадян РФ, які не встигли виїхати з Суджанського району Курського області через стрімкий відхід ЗС РФ та втечу місцевої влади. Щоб їх врятувати з зони бойових дій, політик написав звернення на ім'я керівниці МКЧХ Мір'яни Сполярич-Еґґер (Mirjana Spoljaric Egger). Вказується, що ідеться про 698 осіб, або 90 сімей, яких потрібно вивезти за підтримки цієї міжнародної організації. Член Держдуми у дописі уточнив, яким маршрутом вони мають рухатись: не через територію РФ, а іншим — в Україну.

Прорив в Курській області - звернення до МКЧХ від Кузнєцова з Держдуми РФ Фото: Telegram

Російський депутат зауважив, що співробітники МКЧХ повинні створити спеціальний гуманітарний коридор для порятунку цивільних осіб. При цьому він пояснив, що росіян потрібно вивозити в Україну. 16 вересня він уточнив, що мав на увазі, оскільки його начебто неправильно зрозуміли. Політик наголосив, що маршрут не повинен завершуватись в Україні, а іти далі — до Білорусі і потім до РФ.

Прорив в Курській області - депутат РФ пише про евакуацію в Україну Фото: Скриншот Прорив в Курській області - депутат РФ про звернення до МКЧХ Фото: Скриншот

У соцмережі X (Twitter) та на порталі МКЧХ поки що немає реакції на звернення росіян щодо евакуації з-під Суджі.

Прорив в Курській області 16 вересня

Фокус розповідав про ситуацію, яка склалась в Курській області станом на середину вересня 2024 року. У перші дні пориву місцевий губернатор заявив, що з місць боїв евакуювали близько 100 тис. осіб. При цьому їх не везли вглиб РФ, а залишали поруч з лінією боїв або пропонували оселити на тимчасово окупованій частині України, наприклад, у пансіонатах Бердянська.

Тим часом українське командування у вересні повідомило, що під контролем ЗСУ — близько 1 300 кв. км російської території. Президент Володимир Зеленський створив військову комендатуру, яка має стежити за розв'язанням гуманітарних питань на цій місцевості.

Зазначимо, звернення російського депутата з'явилось через добу після того, як снаряд ЗС РФ влучив по точці, в якій на Донбасі роздавали гуманітарну допомогу троє працівників МКЧХ. Усі троє загинули, у зв'язку з цим центральний офіс цієї організації опублікував слова скорботи.

Нагадуємо, аналітики видання The Financial Times пояснили, якими можуть плати російського командування після прориву в Курській області.