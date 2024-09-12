ЗС РФ вдарили по вантажівці з "гуманітаркою": загинули працівники Червоного Хреста (фото)

Омбудсмен Дмитро Лубінець підкреслив, що в організації "мовчать". Він припустив, що у Червоному Хресті "наскільки бояться говорити правду" або ставляться байдуже до власних співробітників.

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Зранку 12 вересня російські окупанти вдарили з артилерії по селу Віролюбівка у Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок ворожої атаки загинули три особи, ще двоє отримали поранення. Під артилерійським вогнем опинилося підприємство, на території якого перебували люди. Були знищені легкова машина та вантажівка з гуманітарною допомогою.

Фото з місця подій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що загиблі були штатними працівниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. Постраждалі — також співробітники МКЧХ. Вони перебували у машині, якою розвозили "гуманітарку".

"Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій! Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!", — зазначив омбудсмен.

Він виразив щирі співчуття родинам загиблих.

Пост Дмитра Лубінця Фото: Скриншот

На удар вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія скоїла черговий воєнний злочин.

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим — і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", — додав Зеленський.

Пост Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 12 вересня ЗС РФ атакували Україну 69 засобами повітряного нападу. ППО працювала у дев’яти областях.

Мер Конотопа Артем Семеніхін розповів, що найбільше постраждав місцевий мешканець, який приїхав допомагати іншим. Міський голова поскаржився, що через "абсурдний закон" місто не має можливості повернути водопостачання.