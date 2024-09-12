ВС РФ ударили по грузовику с "гуманитаркой": погибли работники Красного Креста (фото)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в организации "молчат". Он предположил, что в Красном Кресте "насколько боятся говорить правду" или относятся равнодушно к собственным сотрудникам.

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Утром 12 сентября российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Веролюбовка в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате вражеской атаки погибли три человека, еще двое получили ранения. Под артиллерийским огнем оказалось предприятие, на территории которого находились люди. Были уничтожены легковая машина и грузовик с гуманитарной помощью.

Фото с места событий Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что погибшие были штатными работниками Международного комитета Красного Креста. Пострадавшие — также сотрудники МККК. Они находились в машине, на которой развозили "гуманитарку".

"Об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК — молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ! МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций! Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!", — отметил омбудсмен.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Пост Дмитрия Лубинца Фото: Скриншот

На удар уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия совершила очередное военное преступление.

"В этой войне все абсолютно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимается лишь как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным — и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира", — добавил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского Фото: Скриншот

Напомним, ночью на 12 сентября ВС РФ атаковали Украину 69 средствами воздушного нападения. ПВО работала в девяти областях.

Мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал, что больше всего пострадал местный житель, который приехал помогать другим. Городской голова пожаловался, что из-за "абсурдного закона" город не имеет возможности вернуть водоснабжение.