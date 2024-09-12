"Просто катастрофа": мэр Конотопа заявил, что у города "ни копейки" на водопонижение (видео)

Артем Семенихин в прямом эфире обвинил нардепов в принятии "абсурдного закона", который лишил прифронтовые города средств, и предложил им самостоятельно дать воду конотопцам. Он предупредил, что с наступлением холодов станет еще хуже.

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У Конотопа нет денег и топлива, необходимых для работ после атаки ВС РФ. Об этом в эфире телеканала "Киев" 12 сентября заявил городской голова Артем Семенихин.

Он сообщил, что состояние пострадавших в результате вражеского удара стабильное.

"В основном это люди, которые получили осколочные ранения. За исключением одного человека, который (вот здесь плохо видно — машина стоит) выехал ночью, когда начались взрывы для того, чтобы помогать людям там, где были прилеты. К большому сожалению, вот в этот момент сюда прилетел (позади меня) Shahed", — рассказал мэр.

Фото машины, о которой говорит мэр Конотопа Фото: Национальная полиция

Вражеский дрон разрушил на этом участке трамвайные пути и повредил два дома.

"Сейчас, на данный момент в городе отсутствует электроэнергия. Сейчас я хочу грубо высказаться о депутатах Верховной Рады. Черти к****ные забрали налоги из наших бюджетов, особенно из прифронтовых областей, где постоянно прилеты и проблемы", — заявил Семенихин.

По его словам, "Водоканал" в Конотопе потребляет до 2,5 тонн солярки в час, а в запасе у города осталось только 10 тонн. Городской голова предложил нардепам приехать, сесть за Динамо-машину и обеспечить людям воду.

"У нас сегодня состоится сессия городского совета. Я не знаю, с чего мы будем искать деньги", — поделился он.

Мэр объяснил, что Конотопу срочно нужны деньги на обследование технического состояния двух пострадавших домов. Пока неизвестно, можно ли туда впускать жителей и устанавливать там окна.

"Поэтому отдельные еще раз поздравления депутатам Верховной Рады, которые абсурдный закон приняли, что забрали налоги из местных бюджетов. Нет ни копейки! У меня нет средств, чтобы купить солярку на водоканал, чтобы людям воду дать в достаточном количестве", — заявил Семенихин.

Он подчеркнул, что еще не начался отопительный сезон. С холодами в Конотопе запустят котельные, для которых нужны генераторы. Тогда будет потребность в "страшном объеме топлива".

"Это просто катастрофа. Фактически депутаты Верховной Рады довели города до катастрофы, в частности приграничных областей", — добавил городской голова.

Напомним, ночью на 12 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Конотопу. Целями стали жилые дома, учебные заведения и медицины. Один из пострадавших находится в коме. В городе нет света, а местных призвали сделать запасы воды.

Напомним, всего ночью на 12 сентября враг запустил 69 средств воздушного нападения. ПВО работала в пределах девяти областей. Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки в регионах.