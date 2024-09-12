"Просто катастрофа": мер Конотопа заявив, що у міста "ні копійки" на водопостання (відео)

Артем Семеніхін в прямому ефірі звинуватив нардепів в ухваленні "абсурдного закону", який позбавив прифронтові міста коштів, та запропонував їм самостійно дати воду конотопцям. Він попередив, що з настанням холодів стане ще гірше.

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У Конотопа немає грошей та палива, необхідних для робіт після атаки ЗС РФ. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 12 вересня заявив міський голова Артем Семеніхін.

Він повідомив, що стан постраждалих внаслідок ворожого удару стабільний.

"Здебільшого це люди, які отримали уламкові поранення. За винятком однієї людини, яка (ось тут погано видно — автівка стоїть) виїхала вночі, коли почалися вибухи для того, щоб допомагати людям там, де були прильоти. На превеликий жаль, ось в цей момент сюди прилетів (позаду мене) Shahed", — розповів мер.

Фото автівки, про яку говорить мер Конотопа Фото: Національна поліція

Ворожий дрон зруйнував на цій ділянці трамвайну колію та пошкодив два будинки.

"Зараз, на цей момент у місті відсутня електроенергія. Зараз я хочу грубо висловитися про депутатів Верховної Ради. Чорти к****ні забрали податки з наших бюджетів, особливо з прифронтових областей, де постійно прильоти й проблеми", — заявив Семеніхін.

З його слів, "Водоканал" у Конотопі споживає до 2,5 тонн солярки на годину, а в запасі у міста залишилось лише 10 тонн. Міський голова запропонував нардепам приїхати, сісти за Динамо-машину й забезпечити людям воду.

"У нас сьогодні відбудеться сесія міської ради. Я не знаю, з чого ми будемо шукати гроші", — поділився він.

Мер пояснив, що Конотопу терміново потрібні гроші на обстеження технічного стану двох постраждалих будинків. Наразі невідомо, чи можна туди впускати мешканців й встановлювати там вікна.

"Тож окремі ще раз вітання депутатам Верховної Ради, які абсурдний закон прийняли, що забрали податки з місцевих бюджетів. Немає ні копійки! У мене немає коштів, щоб купити солярку на водоканал, щоби людям воду дати в достатній кількості", — заявив Семеніхін.

Він підкреслив, що ще не почався опалювальний сезон. З холодами у Конотопі запустять котельні, для яких потрібні генератори. Тоді буде потреба в "страшному об’ємі палива".

"Це просто катастрофа. Фактично депутати Верховної Ради довели міста до катастрофи, зокрема прикордонних областей", — додав міський голова.

Нагадаємо, вночі на 12 вересня ЗС РФ завдали масованого удару по Конотопу. Цілями стали житлові будинки, заклади освіти та медицини. Один з постраждалих перебуває у комі. У місті немає світла, а місцевих закликали зробити запаси води.

Нагадаємо, загалом вночі на 12 вересня ворог запустив 69 засобів повітряного нападу. ППО працювала у межах дев’яти областей. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки атаки у регіонах.