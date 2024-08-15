Україна створила першу військову комендатуру у Курській області: її очолив генерал Москальов
Військову комендатуру в Курській області було створено для підримання правопорядку й забезпечення першочергових потреб жителів на підгконтрольних Україні територіях.
Україна створила військову комендатуру у Курській області. Її очолив генерал Едуард Москальов. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на нараді у четвер, 15 серпня.
"Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб жителів на підгконтрольних територіях створено військову комендатуру. На посаду призначений генерал-майор Едуард Москальов", — сказав Сирський.
Він додав, що ЗСУ просунулися на 35 км углиб російської території і загалом захопили 82 населені пункти та 1150 км² в Курській області.
"Ситуація контрольована", — зазначив головком.
Едуард Москальов: що відомо
Едуард Москальов — генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України, учасник російсько-української війни.
2012 року очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.
З 15 березня 2022-го до 26 лютого 2023-го — командувач Операції об'єднаних сил (ООС).
З 15 серпня 2024 року — начальник військової комендатури в Курській області.
Нагадаємо, що ЗСУ в Курській області оточують райцентр Коренево з двох боків. Також ЗСУ просуваються до Глушківського району.