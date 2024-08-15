Україна створила першу військову комендатуру у Курській області: її очолив генерал Москальов

Військову комендатуру в Курській області було створено для підримання правопорядку й забезпечення першочергових потреб жителів на підгконтрольних Україні територіях.

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Україна створила військову комендатуру у Курській області. Її очолив генерал Едуард Москальов. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на нараді у четвер, 15 серпня.

"Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб жителів на підгконтрольних територіях створено військову комендатуру. На посаду призначений генерал-майор Едуард Москальов", — сказав Сирський.

Він додав, що ЗСУ просунулися на 35 км углиб російської території і загалом захопили 82 населені пункти та 1150 км² в Курській області.

"Ситуація контрольована", — зазначив головком.

Едуард Москальов: що відомо

Едуард Москальов — генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України, учасник російсько-української війни.

2012 року очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.

З 15 березня 2022-го до 26 лютого 2023-го — командувач Операції об'єднаних сил (ООС).

З 15 серпня 2024 року — начальник військової комендатури в Курській області.

генерал Москальов

Нагадаємо, що ЗСУ в Курській області оточують райцентр Коренево з двох боків. Також ЗСУ просуваються до Глушківського району.