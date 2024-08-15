Украина создала первую военную комендатуру в Курской области: ее возглавил генерал Москалев

Военная комендатура в Курской области была создана для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей жителей на подконтрольных Украине территориях.

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Украина создала военную комендатуру в Курской области. Ее возглавил генерал Эдуард Москалев. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании в четверг, 15 августа.

"Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей жителей на подконтрольных территориях создана военная комендатура. На должность назначен генерал-майор Эдуард Москалев", — сказал Сырский.

Он добавил, что ВСУ продвинулись на 35 км вглубь российской территории и в целом захватили 82 населенных пункта и 1150 км² в Курской области.

"Ситуация контролируемая", — отметил главком.

Эдуард Москалев: что известно

Эдуард Москалев — генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины, участник российско-украинской войны.

В 2012 году возглавлял 300-й учебный танковый полк 169-го учебного центра Сухопутных войск.

С 15 марта 2022-го по 26 февраля 2023-го — командующий Операцией объединенных сил (ООС).

С 15 августа 2024 года — начальник военной комендатуры в Курской области.

генерал Москалев

Напомним, что ВСУ в Курской области окружают райцентр Коренево с двух сторон. Также ВСУ продвигаются к Глушковскому району.