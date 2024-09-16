Прорыв в Курской области: в Думе предлагают эвакуировать 700 россиян на территорию Украины (фото)

Российский политик обратился в Международный комитет Красного Креста относительно граждан РФ, которые не хотят жить в местах боевых действий. Обращение появилось через сутки после того, как снаряд ВС РФ попал в грузовик на Донбассе, из которого раздавали помощь сотрудники МККК.

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Международный комитет Красного Креста (МККК) должен срочно эвакуировать 90 российских семей, которые из-за бегства ВС РФ оказались на подконтрольной Украине части Курской области. Граждане беспокоятся, что неожиданно оказались на территории, где ведутся активные боевые действия российско-украинской войны. Запрос в МККК появился в Telegram-канале депутата Госдумы России Дмитрия Кузнецова.

Сообщение Кузнецова появилось в сети вечером 13 сентября. Россиянин написал, что к нему якобы обратился священник и группа родственников граждан РФ, которые не успели выехать из Суджанского района Курской области из-за стремительного отхода ВС РФ и бегства местных властей. Чтобы их спасти из зоны боевых действий, политик написал обращение на имя руководительницы МККК Мирьяны Сполярич-Эггер (Mirjana Spoljaric Egger). Указывается, что речь идет о 698 человек, или 90 семей, которых нужно вывезти при поддержке этой международной организации. Член Госдумы в заметке уточнил, каким маршрутом они должны двигаться: не через территорию РФ, а другим — в Украину.

Прорыв в Курской области — обращение к МККК от Кузнецова из Госдумы РФ Фото: Telegram

Российский депутат отметил, что сотрудники МККК должны создать специальный гуманитарный коридор для спасения гражданских лиц. При этом он пояснил, что россиян нужно вывозить в Украину. 16 сентября он уточнил, что имел в виду, поскольку его якобы неправильно поняли. Политик подчеркнул, что маршрут не должен завершаться в Украине, а идти дальше — в Беларусь и затем в РФ.

Прорыв в Курской области — депутат РФ пишет об эвакуации в Украину Фото: Скриншот Прорыв в Курской области — депутат РФ об обращении в МККК Фото: Скриншот

В соцсети X (Twitter) и на портале МККК пока нет реакции на обращение россиян по эвакуации из-под Суджи.

Прорыв в Курской области 16 сентября

Фокус рассказывал о ситуации, которая сложилась в Курской области по состоянию на середину сентября 2024 года. В первые дни порыва местный губернатор заявил, что из мест боев эвакуировали около 100 тыс. человек. При этом их не везли вглубь РФ, а оставляли рядом с линией боев или предлагали поселить на временно оккупированной части Украины, например, в пансионатах Бердянска.

Между тем украинское командование в сентябре сообщило, что под контролем ВСУ — около 1 300 кв. км российской территории. Президент Владимир Зеленский создал военную комендатуру, которая должна следить за решением гуманитарных вопросов в данной местности.

Отметим, обращение российского депутата появилось через сутки после того, как снаряд ВС РФ попал по точке, в которой на Донбассе раздавали гуманитарную помощь трое работников МККК. Все трое погибли, в связи с этим центральный офис этой организации опубликовал слова скорби.

Напоминаем, аналитики издания The Financial Times объяснили, какими могут платы российского командования после прорыва в Курской области.