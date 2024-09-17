Розріжуть і створять проблеми: аналітик озвучив плани ЗСУ в Курській області

Новий прорив Сил оборони в Курській області допоможе послабити російське угруповання, яке утримує плацдарм на південному березі річки Сейм, пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко. Щоб перерізати це угруповання, слід пройти 6 км.

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Підрозділи ЗСУ намагаються вклинитись у російський плацдарм на південному березі річки Сейм в Курській області. Завдяки новим атакам вони спробують покращити ситуацію на дорозі через Коренево на Рильськ або взяти під повний контроль позиції ЗС РФ. Про деталі можливого плану українського командування керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів "РБК-Україна".

Мусієнко пояснив, що може означати новий прорив в Курській області у районі села Веселе, розташованого південніше села Глушково. На його думку, ЗСУ намагаються досягнути дві цілі. Мінімальна ціль — відтягнути підрозділи ЗС РФ з Коренево, де вони заважають просуванню Сил оборони у бік Рильська. Максимальна ціль — взяти під повний контроль плацдарм у Глушковському районі Курської області. Водночас ворог зберігає можливості для перекидання підсилення через річку Сейм, а пожвавлення боїв не дасть цьому підсиленню накопичитись і створити проблеми.

"(Одна з версій. — Ред.) — не дати зробити стрімкий прорив або сконцентрувати ресурси для масштабнішого прориву з того напрямку", — уточнив Мусієнко.

Крім того, атака ЗСУ на Веселе показує, що в України є додаткові свіжі сили для нових проривів вглиб російської території. Щоб впоратись з цими проривами, російське командування перекидає додаткові підрозділи, розпилюється і це також іде на користь.

"Нам (нова операція. — Ред.) на користь, тому що в будь-якому разі відволікатиме на себе ворожі сили", — пояснив аналітик.

Прорив в Курській області станом на 17 вересня

На карті бойових дій в Курській області, створеній "Радіо Свобода", можна побачити конфігурацію позицій ЗСУ та ЗС РФ. Темні та рожеві ділянки біля сіл Снагость та Любимівка — ймовірні напрямки атак росіян. Веселе — село, розташоване за 6 км на північ від Глушково, до якого веде пряма дорога. За Глушковим — річка Сейм, яка обмежує російський плацдарм. Українські Сили оборони можуть розрізати навпіл плацдарм ЗС РФ, якщо пройдуть ці 6 км.

Прорив в Курській області - ситуація 17 вересня Фото: Радио Свобода

У звітах Генштабу ЗСУ не згадується ситуація на території Курської області РФ. Натомість 16 вересня російський депутат звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб ця організація врятувала 700 росіян, які залишились у Суджанському районі, підконтрольному Україні. Тоді ж губернатор Курської області Олексій Смирнов оголосив про евакуацію ще з двох районів — Рильського та Хомутовського (на північний захід від точки прориву ЗСУ під Суджею).

Зазначимо, видання The Financial Times проаналізували ситуацію в Курській області і спробувало спрогнозувати подальші дії Міноборони РФ. Можливий варіант — не перекидання великих сил, а поступове виснажування ЗСУ.

Нагадуємо, 16 вересня аналітики проєкту DeepState підтвердили блокування російських підрозділів у селі Крем'яному поруч із Кореневим.