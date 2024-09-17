Разрежут и создадут проблемы: аналитик озвучил планы ВСУ в Курской области

Новый прорыв Сил обороны в Курской области поможет ослабить российскую группировку, которая удерживает плацдарм на южном берегу реки Сейм, пояснил военный эксперт Александр Мусиенко. Чтобы перерезать эту группировку, следует пройти 6 км.

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Подразделения ВСУ пытаются вклиниться в российский плацдарм на южном берегу реки Сейм в Курской области. Благодаря новым атакам они попытаются улучшить ситуацию на дороге через Коренево на Рыльск или взять под полный контроль позиции ВС РФ. О деталях возможного плана украинского командования руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал "РБК-Украина".

Мусиенко объяснил, что может означать новый прорыв в Курской области в районе села Веселое, расположенного южнее села Глушково и российских военных, которые удерживают там позиции. По его мнению, ВСУ пытаются достичь две цели. Минимальная цель — оттянуть подразделения ВС РФ из Коренево, где они мешают продвижению Сил обороны в сторону Рыльска. Максимальная цель — взять под полный контроль плацдарм в Глушковском районе Курской области. При этом враг сохраняет возможности для переброски усиления через реку Сейм, а оживление боев не даст этому усилению накопиться и создать проблемы.

"[Одна из версий — Ред.] — не дать сделать стремительный прорыв или сконцентрировать ресурсы для более масштабного прорыва с того направления", — уточнил Мусиенко.

Кроме того, атака ВСУ на Веселое показывает, что у Украины есть дополнительные свежие силы для новых прорывов вглубь российской территории. Чтобы справиться с этими прорывами, российское командование перебрасывает подразделения, распыляется и это также идет на пользу.

"Нам [новая операция — Ред.] на пользу, потому что в любом случае будет отвлекать на себя вражеские силы", — пояснил аналитик.

Прорыв в Курской области по состоянию на 17 сентября

На карте боевых действий в Курской области, созданной "Радио Свобода", можно увидеть конфигурацию позиций ВСУ и ВС РФ. Темные и розовые участки возле сел Снагость и Любимовка — вероятные направления атак россиян. Веселое — село, расположенное в 6 км к северу от Глушково, к которому ведет прямая дорога. За Глушковым — река Сейм, которая ограничивает российский плацдарм. Украинские Силы обороны могут разрезать плацдарм ВС РФ, если пройдут эти 6 км.

Прорыв в Курской области — ситуация 17 сентября Фото: Радио Свобода

В отчетах Генштаба ВСУ не упоминается ситуация на территории Курской области РФ. При этом 16 сентября российский депутат обратился в Международный комитет Красного Креста, чтобы эта организация спасла 700 россиян, которые остались в Суджанском районе, подконтрольном Украине. Тогда же губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации еще из двух районов — Рыльского и Хомутовского (к северо-западу от точки прорыва ВСУ под Суджей).

Отметим, в издании The Financial Times проанализировали ситуацию в Курской области и попыталось спрогнозировать дальнейшие действия Минобороны РФ. Возможный вариант — не переброска больших сил, а постепенное истощение ВСУ.

Напоминаем, 16 сентября аналитики проекта DeepState подтвердили блокирование российских подразделений в селе Кремневом рядом с Кореневым.